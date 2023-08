100 anni PNALM: il 26 agosto evento a Barrea (AQ)

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

(ACRA) – Risorse idriche, riserve naturali, biodiversità. Parole chiave che saranno al centro del nuovo confronto scientifico-culturale programmato in occasione delle “Celebrazioni del Centenario del Parco nazionale d’Abruzzo”. L’evento, denominato “I servizi ecosistemici: definizione, quantificazione, comunicazione”, si terrà il prossimo 26 agosto, dalle ore 17.00, al Castello monumentale di Barrea (AQ). I lavori saranno introdotti dal sindaco di Barrea, Aldo Di Benedetto, dal vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo, dal presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), Giovanni Cannata e dal presidente della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Di Santo – recita il testo pubblicato online. A seguire gli interventi: “Il valore della natura e i servizi ecosistemici”, con Anna Chiesura, ricercatrice ISPRA – Sezione di Valutazione ambientale nelle aree urbane del Servizio Valutazioni Ambientali, Integrate e Strategiche e per le relazioni tra Ambiente e Salute; “Protezione delle risorse idriche per il diritto all’acqua”, con Luca Lucentini, direttore del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute – Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità; “I servizi ecosistemici nella pianificazione e valutazione ambientale”, con Ileana Schipani, Ufficio VAS e Servizio e valutazione ambientale Regione Abruzzo; “Servizi ecosistemici, fabbisogni minimi e valutazione dell’efficacia di gestione delle Riserve Regionali”, con l’introduzione Filomena Ricci, Delegata WWF Abruzzo e consigliere PNALM e la relazione di Andrea Rosario Natale, Coordinatore IAAP – WWF; “I servizi ecosistemici del Parco Nazionale: loro rilevanza per la biodiversità”, con Luciano Sammarone, Direttore PNALM.

Le Celebrazioni per la nascita del PNALM, istituite e promosse grazie al una legge regionale votata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa, intendono valorizzare questi primi 100 anni e sono pensate come un’iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l’Ente Parco, gli Enti locali e le Associazioni del territorio – recita il testo pubblicato online. Fino a settembre 2023 saranno realizzate iniziative culturali, artistiche e scientifiche, seminari, studi e ricerche, a cura di un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rilevati professionalità, che hanno operato elaborando momenti di confronto e di divulgazione per raccontare al meglio la storia e le tematiche del centenario Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise –

