100 mila al giorno, ecco quante auto entrano ad Avezzano. L’occhio delle telecamere installate dal comune offre dati interessanti: l’accesso più utilizzato è via XX Settembre, seguita da via Roma. Quasi il 40 % sono euro 6

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:I veicoli che entrano ogni giorno ad Avezzano sono più del doppio degli abitanti, oltre 110 mila nei giorni di maggior afflusso contro i 41.156 residenti – precisa il comunicato. È il dato restituito dal report elaborato dalla polizia locale e diffuso dall’amministrazione comunale, a seguito delle verifiche giornaliere su quanto osservato dall’occhio attento dalle telecamere cittadine – si apprende dalla nota stampa. Il capoluogo marsicano è una delle città più videosorvegliate d’Abruzzo con 136 dispositivi già installati e 38 che il comune sta facendo posizionare proprio in questi giorni – L’obiettivo principale dell’ente è certamente la sorveglianza tramite occhi elettronici e la prevenzione di episodi di criminalità, a tutto vantaggio della sicurezza, ma nei dati emergono anche considerazioni più generali sul numero generale di persone che arrivano nel capoluogo marsicano ogni giorno – recita il testo pubblicato online. Flussi giornalieri: oltre 110.000 transiti nei giorni di massimo afflussoIl report elaborato dal sistema di videosorveglianza del Comune di Avezzano, offre un quadro dettagliato del traffico veicolare in città. Nei giorni di punta, il numero di transiti giornalieri ha raggiunto un massimo di 110.000 veicoli, mentre la domenica, tipicamente meno trafficata, il flusso si è attestato attorno ai 60.000 mezzi – Questi dati sottolineano l’importanza della città come snodo strategico per la mobilità nella Marsica e lascia ipotizzare che il numero delle persone effettivamente presenti in una giornata sia circa il doppio dei residenti – precisa il comunicato. I varchi più utilizzati: via XX Settembre e via Roma al centro del traffico cittadinoTra i varchi monitorati, via XX Settembre si conferma il più utilizzato – riporta testualmente l’articolo online. Nell’anno sono entrati ad Avezzano ben 550.000 veicoli in un mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Seguono via Roma, che ha registrato 350.000 ingressi nello stesso mese di dicembre – Questi due assi principali sono il cuore del traffico urbano – riporta testualmente l’articolo online. Transiti minori da via Napoli, 200 mila in trenta giorni e via San Francesco, 100 mila – Merci pericolose sotto controllo: nessun materiale tossico o radioattivoUn focus specifico è stato dedicato al monitoraggio dei veicoli che trasportano merci pericolose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso dell’anno, il sistema ha identificato mezzi adibiti al trasporto di liquidi infiammabili, mentre non sono stati registrati transiti di materiali tossici, radioattivi o corrosivi – precisa la nota online. La capacità di rilevare queste informazioni in tempo reale contribuisce a garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un sistema tecnologico per la sicurezza urbanaCon l’aggiunta dei nuovi dispositivi, il sistema di videosorveglianza di Avezzano raggiungerà quota 174 telecamere, posizionate strategicamente per monitorare sia i flussi veicolari sia le aree sensibili della città. Oltre al controllo del traffico, i dispositivi permettono di individuare irregolarità come revisioni non effettuate 63% o assicurazioni scadute 35 %, veicoli rubati 0,2 % o radiati, e situazioni di blacklist ovvero veicoli segnalati perché sospetti di furti o truffe agli anziani ed altri reati o irregolarità. Sempre le telecamere hanno consentito in più occasioni la ricerca di persone disperse, in genere anziani – Classe ambientale dei veicoli Quanto all’aspetto ambientale, il 39,7% dei veicoli in ingresso sono euro 6, il 16% euro 5, il 24% euro 4, il 15% euro 3, il 3,2% euro 2, 1,1%euro 1, lo 0,3 euro 0. Una città connessa e sicura“Il monitoraggio tecnologico consente di ottenere dati fondamentali per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini,” ha commentato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. “Grazie all’ampliamento del sistema, rafforziamo il nostro impegno per un controllo del territorio sempre più capillare ed efficiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”

