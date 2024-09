2° FESTIVAL DELLA BIRRA a San Giovanni Teatino.

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dal 21 al 29 Settembre 2024, in Piazza San Rocco, torna con la Seconda Edizione il FESTIVAL DELLA BIRRA. Con oltre mille posti a sedere, vi aspettano: Birre di diverse tipologie Gastronomia Baverese: Stinco di Maiale Bratwurstel Costine di Maiale Brezel Kartoffelsalat Strudel …ma anche Arrosticini e Menù per bambini (Hotdog e patatine fritte) Inoltre ci sarà un’area Gonfiabili per i bambini e ogni sera uno spettacolo musicale – Ambientazione, tipica bavarese, gadget e tanta birra in stile Oktober Fest faranno da cornice a questo fantastico evento – riporta testualmente l’articolo online. Info e prenotazioni: 388.7959080

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it