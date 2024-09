50 giovani dottori, in un anno, nel Dipartimento medico: Asl investe sul futuro

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 06 set, 2024L’AQUILA – 50 giovani dottori assunti in un anno al Dipartimento medico nell’ottica di un investimento aziendale mirato a formare nuove professionalit? e a introdurre linfa vitale nelle articolazioni operative della Asl 1 Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato l’argomento dell’incontro di ieri, all’ospedale di L’Aquila, nella sala Dal Brollo, tra i vertici Asl, il direttore del dipartimento medico, dott. Alessandro Grimaldi e i giovani professionisti assunti di recente e attualmente in servizio nei reparti degli ospedali della provincia – si apprende dal portale web ufficiale. Erano presenti il direttore sanitario della Asl, Alfonso Mascitelli e il direttore dell’agenzia regionale sanitaria, Pierluigi Cosenza – Il significativo ingresso dei nuovi camici bianchi, avvenuto con avvisi e stabilizzazioni in virt? di una strategia lungimirante della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, segna una fase nuova e importante nel processo di potenziamento e rinnovamento del personale medico e costituisce un investimento cruciale per il futuro – riporta testualmente l’articolo online. Tra i 50 medici vi sono sia specializzandi sia specializzati, cio? coloro che hanno gi? completato il tirocinio, alcuni dei quali con incarichi di rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso del confronto con i vertici Asl, i nuovi medici hanno parlato del loro lavoro e delle competenze che intendono maturare all’interno dell’azienda, auspicando di poter fare un percorso professionale pieno e appagante in funzione delle necessit? dell’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. “L’incontro di ieri”, dichiara Grimaldi, “? servito per ascoltare i nuovi giovani colleghi e recepirne le richieste, in modo da valorizzarne il ruolo e impiegarli nel modo migliore in reparti e servizi – aggiunge la nota pubblicata. ? stato un punto di partenza, condiviso con la direzione Asl, per tracciare una linea d’indirizzo per i prossimi mesi – aggiunge la nota pubblicata. La valorizzazione dei nuovi colleghi passa attraverso l’individuazione della loro migliore collocazione in azienda e un’adeguata formazione professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra l’altro”, conclude Grimaldi, “l’assunzione di questi giovani medici potr? essere uno strumento importante per ridurre le liste di attesa con le attivit? ambulatoriali”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it