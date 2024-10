50 Revival dell’uva e del vino Montonico a Bisenti

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:La manifestazione più sentita è la tradizionale rievocazione festa dell’uva e vino Montonico che porta ogni anno a Bisenti decine di migliaia di visitatori – Revival folcloristico uva e del vino Montonico – riporta testualmente l’articolo online. La coltivazione del Montonico nel territorio di Bisenti pare risalga al tempo dei Romani – aggiunge la nota pubblicata. All’uva ed al vino è dedicata la manifestazione, ormai ultra trentennale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (si svolge ogni anno a ottobre). Oltre che sagra gastronomica, è una grande festa popolare che aggrega cultura, folclore e tradizioni – precisa la nota online. Nell’ambito della manifestazione c’è la sfilata di carri allegorici, una rappresentazione di un corteo nuziale organizzato secondo antiche e caratteristiche usanze, l’esibizione di gruppi folcloristici, una estemporanea di pittura (per grandi e piccoli), mostre fotografiche ed un percorso culturale che si snoda per il Paese – si apprende dalla nota stampa. La kermesse – organizzata dalla Pro Loco “Lido Panzone” in collaborazione con altre associazioni del territorio – quest’anno si fregia del titolo di “Sagra di Qualità” prevede un ricco calendario di appuntamenti: Estemporanea di Disegno, Concorso Letterario “Premio Montonico – Racconti Inediti”, Mostra permanente nei nuovi locali del “Museo del Montonico”, Concerti e Spettacoli “no stop” per 4 gg, Stand Enogastronomici con le specialità del territorio, Sfilata dei Carri Allegorici, Incontri di musica e folklore, … AREA CAMPER GRATUITA C/O CAMPO SPORTIVO – BUS NAVETTA GRATUITO DOMENICA 06/10. PROGRAMMA COMPLETO 50° REVIVAL UVA E VINO MONTONICO 3 4 5 6 Ottobre 2024 Per tutte le informazioni sul 50° Revival Uva e Vino Montonico 2024 a Bisenti potete contattare la Pro Loco al 338.9349406 Luciano Scocchia – viene evidenziato sul sito web. Pagina Facebook Pro Loco https://www.facebook.com/prolocolidopanzonebisenti

