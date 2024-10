“80 VOGLIA DI…’80 IL MUSICAL” IN ANTEPRIMA AD ORTONA

Nota ufficiale emessa oggi dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Va in scena in anteprima nazionale al teatro Tosti di Ortona venerdì 25 ottobre, alle ore 21, e domenica 27 ottobre ,alle ore 18, “80 Voglia di… ’80! Il Musical”, un viaggio attraverso i mitici anni Ottanta prodotto del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con la Compagnia dell’Alba – si legge sul sito web ufficiale. Il musical scritto da Gianfranco Vergoni, da un’idea di Paolo Ruffini, la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo con Manuel Mercuri, performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale con oltre 38 milioni di follower tra TikTok, Instagram e YouTube – recita la nota online sul portale web ufficiale. La trama dello spettacolo segue le avventure di uno studente liceale di oggi, alternativo e ribelle, in attesa dell’esito scolastico di fine anno – Manipolando un Cubo di Rubikvsi ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni – precisa il comunicato. Qui incontra i suoi professori, ora giovani come lui, e viene coinvolto nell’organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell’anno scolastico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo viaggio gli permette di conoscere meglio i suoi insegnanti e di scoprire che anche loro hanno vissuto l’adolescenza con le sue sfide e passioni – precisa il comunicato. Con un repertorio musicale che spazia dai Duran Duran agli Wham, dagli Europe a Whitney Houston, senza dimenticare icone italiane come i Ricchi e Poveri e Heather Parisi, lo spettacolo offre un’esperienza coinvolgente per tutte le generazioni – precisa la nota online. Sul palco, insieme a Manuel Mercuri, una compagnia di 10 scatenati performer interpreta la doppia veste di professori dei giorni nostri e allievi degli anni ’80, cantando esclusivamente dal vivo, recitando e ballando – recita il testo pubblicato online. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e online sul circuito Ciaotickets. Acquista qui https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/80voglia-di-80-il-musical

