L’Abruzzo piange Franco Di Nicola: grande giornalista e esempio di umanità

Ieri (23 settembre 2024) ci ha lasciati Franco Di Nicola, all’età di soli 51 anni. Era un volto noto e molto apprezzato del giornalismo sportivo abruzzese, un uomo che con la sua gentilezza, eleganza e intelligenza aveva conquistato il cuore di chiunque avesse avuto il privilegio di conoscerlo, tanto nella vita professionale quanto in quella personale. Malato da tempo, Franco ha affrontato la sua battaglia con la stessa dignità e serenità che lo contraddistinguevano.

Franco Di Nicola era conosciuto soprattutto per aver condotto la storica trasmissione “Passione Volley”, un format unico in Abruzzo che, a cavallo degli anni 2000, ha dato voce al mondo del volley, non solo delle serie maggiori, ma anche delle piccole realtà locali. La sua trasmissione è stata un punto di riferimento per tutti gli appassionati, dagli atleti agli allenatori, fino ai tifosi che vedevano in lui non solo un giornalista, ma un vero ambasciatore di questo sport. Per anni, Franco ha raccontato con passione e competenza le vicende sportive abruzzesi, trasformando ogni partita in una narrazione avvincente.

Ma il suo contributo non si fermava qui. Franco era anche un punto di riferimento per l’informazione locale, soprattutto per San Giovanni Teatino, dove ha dedicato anni di lavoro al servizio della comunità, raccontando storie, eventi e le cronache della vita quotidiana. La sua voce era riconoscibile e rassicurante, una costante presenza che garantiva professionalità, ma anche umanità.

Franco era una persona speciale, descritta da tutti come un uomo gentile e galante, mai sopra le righe, sempre attento agli altri. “Sei stato un Uomo speciale, buono, galante, unico e voglio dirti ‘grazie’ per il tempo che mi hai regalato”, recita uno dei tanti messaggi di cordoglio che in poche ore hanno invaso i social, dimostrazione tangibile di quanto Franco fosse amato.

Tra i post di amici, conoscenti e colleghi, spiccano parole che raccontano il vero spirito di Franco: “Conserverò un bellissimo ricordo di te, della tua disponibilità, della tua gentilezza e del tuo grande sorriso, nonostante tutto”. Anche nei momenti difficili della malattia, Franco non ha mai perso il suo sorriso, ostinatamente stampato sul viso, un esempio di forza e dignità che ha lasciato una lezione di vita a chi lo ha conosciuto. “Ciao anima gentile, impossibile dimenticarti, impossibile crederci”, scrive un altro amico.

Il giornalismo abruzzese perde una delle sue figure più eleganti e competenti, un professionista che sapeva raccontare lo sport con grande intelligenza e ironia. La sua capacità di mantenere sempre toni pacati, di rispettare chiunque, sia nelle vittorie sia nelle sconfitte, lo ha reso unico. Mai sopra le righe, Franco era un vero signore, uno di quelli che con il suo sorriso sapeva alleggerire anche le situazioni più difficili.

Molti lo ricordano anche per la sua attività di telecronista sportivo per diverse emittenti locali, tra cui Tvq, Tv6 e Rete8. La sua competenza e passione per lo sport trasparivano in ogni parola, in ogni commento, tanto da farlo diventare una figura di riferimento per il mondo del volley e non solo. Anche nei momenti in cui la malattia avanzava, Franco non ha mai smesso di trasmettere il suo amore per il giornalismo e per la vita.

Come ha scritto un amico, “impossibile dimenticare la tua gentilezza, le tue parole sempre al posto giusto”. La comunità abruzzese si stringe attorno alla famiglia di Franco, in segno di rispetto e riconoscenza per l’uomo che è stato e per l’eredità che ha lasciato, fatta di professionalità, correttezza e, soprattutto, di umanità. Franco ha insegnato a tutti noi cosa significhi affrontare le difficoltà con dignità, senza mai perdere la speranza e il sorriso.

Oggi, l’Abruzzo perde non solo un grande giornalista, ma anche un uomo che con la sua semplicità e il suo cuore grande ha saputo lasciare un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. “Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso e la tua gentilezza”, è il pensiero che accomuna tutti coloro che oggi piangono la sua scomparsa, ma celebrano anche la sua vita e il suo straordinario contributo alla comunità.

Franco Di Nicola continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto, nei racconti delle sue telecronache e nei sorrisi che ha saputo donare.