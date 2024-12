Accensione dell’albero di Natale ad Avezzano: una serata magica con Gianni Rivera

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Piazza Risorgimento gremita di cittadini, luci scintillanti e una stella speciale a brillare sul Natale di Avezzano: Gianni Rivera, il “Golden Boy” del calcio italiano, ha incantato la città nella giornata dell’Immacolata Concezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accensione del grande abete di Natale, alto 10 metri, è stata il culmine di una giornata di festa che ha unito cultura, sport e tradizione in un’atmosfera di grande partecipazione ed entusiasmo – recita il testo pubblicato online. Bagno di folla per il Golden Boy Protagonista indiscusso dell’evento, Gianni Rivera è stato accolto calorosamente dai cittadini e dagli appassionati accorsi per incontrare una leggenda vivente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 16, nella suggestiva cornice della Sala Irti, Rivera ha presentato la sua autobiografia, “Autobiografia di un campione”, raccontando episodi inediti della sua carriera e della sua vita – si legge sul sito web ufficiale. Moderato dal giornalista Rai Antonio Monaco, l’incontro ha offerto uno spaccato autentico del calcio d’altri tempi, dove passione e dedizione erano il cuore dello sport. Rivera non si è risparmiato: ha firmato decine di copie del suo libro, posato per le foto con i fan e dispensato sorrisi, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua umanità. Il campione ha poi regalato un momento emozionante con i suoi auguri:“Avezzano ha un’atmosfera speciale, che mi riporta ai Natali di una volta, caldi e autentici – precisa la nota online. Auguro a tutti voi un Natale sereno e felice, ricco di condivisione e amore”. default Piazza Risorgimento si illumina Alle ore 18, il momento più atteso: l’accensione del maestoso albero di Natale, che ha trasformato Piazza Risorgimento in un palcoscenico di luci e colori – aggiunge la nota pubblicata. Accompagnato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio e dalle associazioni sportive del territorio, Rivera ha dato il via alle festività con un gesto simbolico, accendendo l’abete che resterà al centro della piazza per tutta la stagione natalizia – si apprende dal portale web ufficiale. Il sindaco Di Pangrazio ha colto l’occasione per una battuta simpatica, sottolineando il legame tra la città e l’illustre ospite:“I Gianni sono tutti campioni: oggi abbiamo il privilegio di accendere il Natale con Rivera, un esempio di talento e valori per i giovani e per lo sport”. La piazza, gremita di famiglie e bambini, ha partecipato con entusiasmo, applaudendo l’inizio ufficiale delle festività. L’evento è stato reso ancora più suggestivo dalla presenza di Babbo Natale e dei suoi elfi, che hanno distribuito dolci e calore ai più piccoli durante la “Avezzano Bimbi winter edition” nella tensostruttura riscaldata, tra laboratori creativi, truccabimbi e cioccolata calda gratuita – si apprende dal portale web ufficiale. Una serata di sport e sapori L’8 dicembre si è concluso con un altro momento memorabile: la cena del Panathlon, dove Rivera ha continuato a incontrare fan e appassionati, firmando autografi e dialogando con i presenti – aggiunge la nota pubblicata. Il campione ha dimostrato ancora una volta la sua disponibilità, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua lunga carriera – viene evidenziato sul sito web. Parallelamente, nella tensostruttura della piazza, ha preso il via il percorso enogastronomico “Natale Gourmet”, con la presentazione della Guida ai Panettoni d’Abruzzo e la degustazione dei migliori dolci artigianali della regione – Un Natale di valori e condivisione La giornata dell’Immacolata è stata un perfetto inizio per il Natale di Avezzano, unendo sport, tradizione e divertimento in un clima di festa – La magia del Natale è appena iniziata: il calendario degli eventi proseguirà con numerosi appuntamenti che sapranno coinvolgere grandi e piccini, regalando emozioni e momenti da ricordare –

