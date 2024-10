Emergenza idrica: acqua non potabile in 5 comuni del Pescarese

La crisi idrica che da mesi sta colpendo l’Abruzzo continua a creare disagi in numerosi comuni, e proprio in questi giorni una nuova emergenza ha aggravato la situazione. Non solo chiusure programmate e riduzioni della fornitura idrica per fronteggiare la scarsità d’acqua, ma ora si aggiunge un allarme sulla qualità della stessa.

Nella serata di ieri, la Asl di Pescara ha comunicato la non conformità dei campioni d’acqua prelevati dalla sorgente del Vitello D’Oro a Farindola, utilizzata per rifornire alcuni comuni del Pescarese. A seguito di questi campionamenti, è stato rilevato che i valori non rientrano nei parametri stabiliti per l’utilizzo a fini alimentari. Pertanto, le amministrazioni locali hanno provveduto a emanare ordinanze di divieto di utilizzo dell’acqua potabile, salvo previa bollitura.

Le località colpite comprendono alcuni dei comuni già fortemente penalizzati dalle chiusure idriche legate alla crisi: Montesilvano, Pianella, Collecorvino, Loreto Aprutino e Spoltore. Questi comuni, già soggetti a turnazioni nell’erogazione dell’acqua, si trovano ora a dover fare i conti anche con una qualità dell’acqua non conforme. L’elenco delle zone precise interessate include quartieri come Colle Arena Alta, Colle della Selva, Colleventno e Macchiano, tra gli altri.

In particolare, a Montesilvano, il sindaco ha prontamente firmato l’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua corrente per scopi alimentari e potabili, richiedendo l’obbligo di bollitura. Questo nuovo disagio arriva dopo settimane di difficoltà già vissute dalla cittadinanza, costretta a convivere con interruzioni di servizio e problemi legati alla scarsa fornitura idrica, ora aggravati da un problema di qualità.

Aca, ente gestore del servizio idrico, ha comunicato che il problema è stato riscontrato presso la sorgente del Vitello D’Oro, il cui prelievo alimenta molte delle località coinvolte. Le autorità locali stanno provvedendo a monitorare la situazione e ulteriori campionamenti sono previsti nei prossimi giorni per verificare il ritorno alla conformità dei valori.

Non è la prima volta che questa zona si trova ad affrontare una duplice emergenza idrica, e la cittadinanza esprime il proprio disagio anche sui social media, chiedendo una rapida soluzione alle autorità. Alcuni utenti lamentano non solo la scarsità dell’acqua, ma ora anche l’impossibilità di utilizzarla per scopi alimentari, rendendo ancora più difficile la gestione quotidiana delle attività domestiche.

La situazione rimane dunque critica, e mentre si attendono i risultati dei nuovi campionamenti, il messaggio da parte delle autorità resta chiaro: l’acqua deve essere consumata solo previa bollitura. Nel frattempo, le amministrazioni locali e Aca proseguiranno con le verifiche necessarie per risolvere questa nuova emergenza, sperando in un miglioramento a breve termine.

I cittadini dei comuni interessati restano in attesa di nuove comunicazioni, mentre le restrizioni sull’utilizzo dell’acqua continuano a rappresentare un serio problema per la popolazione.