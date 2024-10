Aeroporto, Marsilio: “Lavori avanzano; contatti per volo intercontinentale”

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, ha annunciato che i lavori di prolungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo sono entrati in una fase cruciale, con il cantiere in piena attività e un avanzamento significativo delle operazioni. “Presto saremo in grado di ampliare l’offerta dei voli, rendendo il nostro scalo ancora più strategico”, ha dichiarato Marsilio, sottolineando l’importanza di questo progetto per il futuro della regione.

Il piano di espansione prevede il prolungamento della pista di 386 metri, che porterà la lunghezza complessiva a quasi 3 km. Tale intervento consentirà di accogliere voli a lungo raggio e potenziare il traffico aereo, in vista di una data obiettivo fissata per gennaio 2025, quando lo scalo sarà pronto per i voli intercontinentali, in particolare quelli dal Sud America. Questo sviluppo mira a favorire il turismo di ritorno, attirando viaggiatori che scelgono l’Abruzzo come destinazione per motivi personali o familiari.

Inoltre, il Presidente ha annunciato trattative in corso per l’arrivo di una compagnia aerea in grado di offrire voli intercontinentali, aprendo nuove opportunità di collegamento con il resto del mondo. Questa strategia non solo rafforzerà l’importanza dell’aeroporto come snodo per il traffico internazionale, ma contribuirà anche a promuovere lo sviluppo economico e turistico della regione.

Le opere di prolungamento, che richiedono un investimento di 5,3 milioni di euro, si stanno svolgendo parallelamente ad altri interventi infrastrutturali, tra cui la costruzione di una nuova recinzione e strada perimetrale e la stabilizzazione del terreno. Gli operai sono impegnati in turni di lavoro che includono anche attività notturne, per accelerare i tempi e ridurre al minimo l’impatto sulle operazioni di volo.

Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo sta monitorando attentamente l’avanzamento dei lavori, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, per garantire il rispetto delle scadenze. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro gennaio 2025 (meteo permettendo).