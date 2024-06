Al via dal 1° luglio i lavori nel sottopassaggio di Via Pagani (ex Via Albense) e Via Don Minzoni. Tutte le nuove regole per la viabilità

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Partiranno lunedì 1 luglio i lavori di riqualificazione antisismica del sottopassaggio fra Via Pagani (ex Via Albense) e Via Don Minzoni – Lavori che seguono di qualche settimana l’avvio del medesimo intervento dell’altro sottopassaggio cittadino, quello di Via L’Aquila, già in corso di esecuzione – Gli uffici Tecnico e Viabilità del Comune di Avezzano, quindi, hanno elaborato un piano per regolare al meglio viabilità e circolazione nell’area interessata, al fine di creare ai cittadini il minor disagio possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con apposita ordinanza, quindi, sono state varate le modifiche che riportiamo di seguito, con relativa realizzazione di una nuova apposta e visibile segnaletica oltre che il necessario controllo affinché tutto proceda nella massima sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Queste le modifiche che saranno operative dal 1° luglio prossimo: La chiusura totale al traffico del Sottopasso di Via Pagani dall’incrocio via Monsignor Domenico Valeri a via Madonna del Passo e contestualmente la chiusura totale del ponte su via Monte Velino;Il divieto di transito di via Monte Velino nel tratto dall’incrocio di via Monfalcone a via Giuseppe Mazzini e Via Vincenzo Bellini in tutta la sua lunghezza;La modifica del senso di marcia di via Monsignor Bagnoli nel tratto dall’incrocio di Via Fratelli Rosselli fino all’incrocio di via Pagani in direzione Via Pagani;La modifica del senso di marcia di via Armando Diaz nel tratto dall’incrocio di Via Pagani fino all’incrocio di via Fratelli Rosselli in direzione Via F. Rosselli;Modifica del divieto di sosta fermata in divieto di fermata in via Monfalcone dall’incrocio di via Monsignor D. Valerii fino a via Mazzini (Fig. 75 art. 120 Regolamento di esecuzione CDS);Modifica del divieto di sosta fermata in divieto di fermata in via Mazzini dall’incrocio di via Monsignor D. Valeri per circa 50 ml direzione via Monte Velino (Fig. 75 art. 120 Regolamento di esecuzione CDS);Istituzione del divieto di fermata su via Bagnoli nel tratto da via Volturno a Via Fratelli Rosselli (Fig. 75 art. 120 Regolamento di esecuzione CDS);Istituzione del divieto di fermata su via Trento lato destro direzione via Monte Velino (Fig. 75 art. 120 Regolamento di esecuzione CDS);Istituzione della precedenza per i veicoli provenienti da via G. Mazzini rispetto alle intersezioni con via M. Bagnoli con l’istallazione, su quest’ultima, del segnale “fermarsi e dare precedenza” Figura II.37” – art. 107 Regolamento di esecuzione” e della relativa segnaletica orizzontale di STOP prevista dall’articolo 148, comma 8;Istituzione della precedenza per i veicoli provenienti da via G. Mazzini rispetto alle intersezioni con via M. D. Valeri con l’istallazione, su quest’ultima, del segnale “fermarsi e dare precedenza” Figura II.37” – art. 107 Regolamento di esecuzione” e della relativa segnaletica orizzontale di STOP prevista dall’articolo 148, comma 8;Istituire il divieto di sosta ambo i lati su via Madonna del Passo (Fig. 74 art. 120 Regolamento di esecuzione CDS); Il personale degli uffici competenti provvederà a modificare la segnaletica attualmente esistente sul citato tratto di strada e alla rimozione di quanto in contrasto con le previsioni della presente ordinanza – viene evidenziato sul sito web. PLANIMETRIA VIA PAGANI

