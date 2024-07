Al via domani 7 luglio i fine settimana senza auto sul Monte Salviano. Scatta la chiusura al traffico della Sr82 da Avezzano fino al Valico per il Santuario

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Partono domani, domenica 7 luglio 2024, i fine settimana senz’auto nella Riserva Regionale del Monte Salviano – recita il testo pubblicato online. Con apposita ordinanza del dirigente del Settore Viabilità del Comune di Avezzano, architetto Mauro Marinai, infatti, è stata disposta la limitazione del traffico il km 3+500 ed il km 6+100 (Valico Monte Salviano) della Sr82 della Vale del Liri, nei giorni di Sabato dalle ore 9 alle 17, Domenica e Festivi dalle ore 10,30 alle ore 17,45, per il periodo che va da domani, 7 luglio 2024, fino al 29 settembre prossimo – La chiusura al traffico della strada del Salviano, per tutto il periodo indicato, sarà indicata con i la relativa segnaletica stradale e sarà istituito, cura del Comune stesso, il servizio di sorveglianza con proprio personale, anche di Polizia Locale, per tutto il tratto di strada interessato dalla chiusura, al fine di garantire l’accessibilità, con le dovute cautele e con il limite di 30 km orari, a tutti i veicoli che intendono raggiungere i luoghi ove sono ubicate le attività commerciali, i luoghi di culto, nonché ai residenti nel tratto interessato della chiusura – si apprende dal portale web ufficiale. Ala Polizia Locale, inoltre, provvederà al posizionamento e alla rimozione delle transenne nei due varchi d’accesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono esclusi dal divieto di accesso i veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza, garantendo inoltre l’accessibilità, con le dovute cautele, a tutti i veicoli che intendono raggiungere i luoghi ove sono ubicate le attività commerciali e sportive regolarmente autorizzate, i luoghi di culto, nonché l’accessibilità con i veicoli a motore e con le dovute cautele ai soli residenti ed alle persone con disabilità nel tratto interessato dalla chiusura – I veicoli esonerati e a cui viene garantito l’accesso ai suddetti luoghi, è imposto il rispetto del limite massimo di velocità di 30 Km orari durante il tratto – Le categorie parzialmente esonerate dal divieto dovranno effettuare, all’interno del tratto di strada soggetto a sospensione della circolazione, soltanto gli spostamenti strettamente necessari per le attività da compiersi, nonché per la salita e discesa delle persone, nonché per esigenze di brevissima durata, adottando, nel contempo, ogni cautela per salvaguardare la sicurezza della circolazione e, in particolare l’incolumità dei pedoni – aggiunge la nota pubblicata. In caso dovesse rendersi necessaria la di chiusura della S.S. 690 “Avezzano-Sora” (Superstrada del Liri) il tratto ora interessato dal divieto di accesso nei fine settimana sarà immediatamente riaperto alla circolazione di tutti gli autoveicoli, con rimozione di tutta la segnaletica installata –

