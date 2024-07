Al via l’isola pedonale nel centro storico di Avezzano a partire dal 17 luglio prossimo. Domenica parte l’isola nella frazione di San Pelino

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al via l’isola pedonale nel centro storico di Avezzano e anche nella frazione di San Pelino – recita il testo pubblicato online. Per quanto concerne il capoluogo, l’isola arriva dopo un breve rinvio dovuto al concomitante svolgimento di manifestazioni, come il Gran Premio Avezzano, che avevano un altro tipo di regolamentazione – si apprende dalla nota stampa. L’isola pedonale 2024 partirà il 17 luglio e sarà in vigore fino al 15 settembre 2024, salvo proroga, tutti i giorni dalle ore 20:30 alle 24:00, nei giorni venerdì e sabato dalle ore 20,30 alle ore 1:00 del giorno successivo, domeniche e festivi dalle ore 17:00 alle ore 24:00, nei seguenti tratti di strade del centro di Avezzano: Via Cataldi tratto dall’incrocio con Via Amendola (escluso) all’incrocio con Via Corradini;Via Vittorio Veneto tratto dall’incrocio con via Amendola (escluso) all’incrocio con via Corradini;Via Corradini tratto dall’incrocio con Via Monte Grappa (escluso) all’incrocio con il Corso della Libertà;Via Corradini tratto dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Trento (escluso);Via Garibaldi tratto dall’incrocio con Via Mons. Bagnoli (escluso) all’incrocio con Via Monte San Michele (escluso);Corso della Libertà tratto dall’incrocio con via Corradini all’incrocio con via Bagnoli (escluso);Via Trieste tratto dall’incrocio con Via Diaz (escluso) all’incrocio con Via Corradini;Via Marconi tratto dall’incrocio con Via Corradini fino all’uscita del parcheggio pubblico ex INAIL(esclusa);Via Fontana tratto dall’ingresso del parcheggio ex INAIL (escluso) all’incrocio con Via Marconi – precisa la nota online. L’area pedonale sarà attuata con l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dei veicoli su tutti i tratti di strada su elencati – precisa la nota online. Saranno esonerati, limitatamente al solo divieto di transito, tra goi altri, i veicoli che debbono essere ricoverati all’interno di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il permesso ha validità per il solo transito, al fine di raggiungere le autorimesse private, con divieto di sosta e fermata sulla strada – Altre categorie esonerate, sempre e solo al divieto di transito, sono i veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza, nonché quelli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un’attività di lavoro per conto o sotto l’egida del Comune di Avezzano, muniti di apposita documentazione, veicoli attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica titolari di autorizzazione di posteggio e/o di concessione di occupazione di suolo pubblico all’interno dell’area pedonale e i mezzi che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché autorizzati dalla Polizia Locale di Avezzano per esigenze contingibili e urgenti – aggiunge la nota pubblicata. I residenti all’interno dell’area pedonale sono automaticamente autorizzati ad accedere al solo scopo di ricoverare i propri automezzi all’interno di un’autorimessa o effettuare limitate attività di carico e scarico di persone e cose non rinviabili – Il transito dovrà in ogni caso avvenire “a passo d’uomo”. Sosta e fermate su strada restano in ogni caso vietate – si apprende dalla nota stampa. Per quanto concerne la frazione di San Pelino, l’area pedonale riguarderà il tratto di Corso Italia compreso tra l’incrocio di Via Maiella (escluso) e l’incrocio di Via Gran Sasso (escluso). La chiusura al traffico di questa zona partirà domenica prossima, 14 luglio, e sarà in vigore fino a domenica 8 settembre prossimo e sarà attuata con l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dei veicoli, secondo le seguenti date e orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 24;nei giorni di venerdì e sabato ore 16 alle ore 1,00 del giorno successivo;la domenica dalle ore 16 alle ore 24;nei giorni delle feste patronali, dall’11 al 13 agosto e il 15 e 16 agosto dalle ore 8 alle ore 1,00 del giorno successivo – riporta testualmente l’articolo online. I casi di esonero, sempre solo per il divieto di transito, sono gli stessi previsti per l’area pedonale nel centro storico di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

