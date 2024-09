Al via oggi pomeriggio l’edizione 2024 di Avezzano In Movimento. Sport in piazza e appuntamenti importanti su sicurezza stradale presentazione Isweb Avezzano Rugby

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al via oggi pomeriggio, in Piazza Risorgimento, l’edizione 2024 di “Avezzano in Movimento”, manifestazione per la promozione dello sport e dell’attività all’aria aperta voluta dal Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Alle 17,30 si parte ufficialmente con l’apertura della rassegna con lo svolgimento di attività sportive in Piazza Risorgimento dove sono stato allestiti spazi con attrezzature idonee per effettuare esercizi sportivi all’aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un prologo dell’evento, intanto, è in programma alle 17, nel Castello Orsini, sempre ad Avezzano, con la Charity Team LFoundry, esercizio di sicurezza stradale e fruizioni dei mezzi pubblici per bambini speciali – Primo grande appuntamento di rilievo, quindi, alle 18, nel salotto di città “Nicola Irti”, all’interno della Sala Montessori – precisa la nota online. Protagonista la fondazione intitolata al Michele Scarponi, il grande corridore scalatore vincitore di un Giro e di atre corse a tappe, oltre che tra gli artefici dei trionfi di Vincenzo Nibali a Giro e Tour, morto nell’aprile 2017, mentre si allenava, dopo essere stato investito da un furgone che non aveva rispettato uno stop. L’incontro, infatti, sarà incentrato proprio sui temi inerenti all’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro – aggiunge testualmente l’articolo online. La manifestazione sarà presentata da Marco Scarponi, fratello dello sfortunato campione di ciclismo – recita il testo pubblicato online. Alle 19, in Piazza Risorgimento, l’evento con il giornalista sportivo della Rai, Andrea Fusco, fresco di Olimpiadi di Parigi, che sarà l’ospite di eccezione per la presentazione della stagione sportiva 2024/2025 in Serie A1 dell’Isweb Avezzano Rugby. Chiusura di serata, quindi, alle 20, sempre in Piazza Risorgimento, con le esibizioni delle scuole di ballo e danza partecipanti alla rassegna –

