Ambiente e salute: evento formativo per operatori sanitari

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 03 ott, 2024L’Arta, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Dipartimento Sanit? della Regione Abruzzo, ha organizzato l’evento formativo dal titolo “Comunicazione e formazione su tematiche relative all’interconnessione ambiente-salute”. Il corso gratuito, accreditato ECM e riservato ad operatori sanitari e ambientali, approfondisce lo stretto rapporto tra il benessere dell’uomo e quello dell’ecosistema in cui vive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ambiente, infatti, pu? influire direttamente o indirettamente sulla salute, apportando benefici o danneggiandola anche gravemente nonch? condizionare anche i comportamenti e gli stili di vita di ciascun individuo – recita il testo pubblicato online. L’evento ? stato progettato e pianificato prevedendo 2 edizioni durante le quali saranno affrontati i medesimi argomenti – precisa la nota online. La prima edizione si terr? a L’Aquila il 13 novembre p. v. e si svolger? presso la Sala Ipogea situata presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila e sar? rivolta agli operatori delle province di L’Aquila e Teramo – La seconda edizione si terr? a Chieti il 28 novembre p. v. e si svolger? presso la Sala Conferenze sita al 5? livello dell’Ospedale Policlinico “SS. Annunziata” di Chieti e sar? rivolta agli operatori delle province di Chieti e Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato il programma delle giornate – si apprende dalla nota stampa. Programma AQ mattina: PROGRAMMA EVENTO AQ AM.pdf (206 kb)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it