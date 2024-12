Ancora maltempo al mattino sul versante adriatico ma la tendenza è verso un graduale temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni meridionali e, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, ha favorito la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sulle nostre regioni centro-meridionali: di conseguenza le nostre regioni adriatiche sono state interessate da un richiamo di masse d’aria fredda dai vicini Balcani che ha provocato una decisa intensificazione dei venti, della nuvolosità e dei fenomeni che, nelle prossime ore, continueranno ad interessare soprattutto la nostra regione, il Molise e la Puglia – viene evidenziato sul sito web. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio e nel corso della serata, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo, verso il Molise e, successivamente, nella giornata di venerdì, anche verso la Puglia – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di venerdì il tempo migliorerà anche se una veloce perturbazione in discesa dall’Europa centrale, si spingerà verso i vicini Balcani e, marginalmente, interesserà le nostre regioni meridionali con rovesci sparsi sul settore tirrenico e annuvolamenti sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa della discesa di un intenso nucleo di aria fredda di origine polare marittima che confluirà con masse d’aria fredda di origine artica e si spingerà verso l’Europa centrale e verso l’Italia – viene evidenziato sul sito web. Di conseguenza è atteso un moderato peggioramento anche sulle nostre regioni, in particolare sui settori interni ed appenninici ma nei prossimi aggiornamenti avremo sicuramente più dettagli.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di maltempo nel Pescarese e nel Chietino con precipitazioni diffuse, localmente di moderata intensità, più frequenti sulle zone collinari e costiere, nevose sui rilievi al disopra dei 1100-1300 metri – precisa la nota online. Cielo molto nuvoloso o coperto altrove con precipitazioni sparse, più probabili nel Teramano e sulla Valle Peligna, a carattere sparso nell’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione, entro la serata, verso le restanti zone con probabili schiarite che proseguiranno nel corso della mattinata di venerdì. Dal pomeriggio di domani, inoltre, è previsto un nuovo aumento della nuvolosità.Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Molto mosso o agitato con possibili mareggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

