Andamento 17-23 dicembre: 4682 positivi e 6733 guariti

Pescara, 23 dic. – Sono 4682 (di cui 714 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 17 e il 23 dicembre in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 631543 (di cui 31165 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 14 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 97 anni) e sale a 3817.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 612593 dimessi/guariti (+6733 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15133 (-2065 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 223 pazienti (-39 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare –

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 4228 tamponi molecolari (2555417 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 24101 test antigenici (4697583).

Del totale dei casi positivi, 128351 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+693 rispetto a venerdì scorso), 180541 in provincia di Chieti (+1545), 150111 in provincia di Pescara (+1269), 150500 in provincia di Teramo (+1104), 13031 fuori regione (+33) e 9009 (+38) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – viene evidenziato sul sito web.

