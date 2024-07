Avezzano, Tutto pronto per il Wonder Summer Festival. Questa sera un’ondata di energia in piazza Risorgimento

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:AVEZZANO – Il festival dei giovani promosso dall’Amministrazione Comunale di Avezzano è pronto per regalare un’ondata di musica e divertimento questa sera nella piazza centrale della Città. Tanta attesa per l’inizio della seconda edizione del “Wonder Summer Festival” in programma oggi, sabato 27 luglio, a partire dalle 21 in piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Sono DrefGold, gli Slings e Michelangelo i tre nomi degli artisti principali che animeranno il palco sotto la direzione artistica di Ayoub Haraka e Manuel Santini della Myda Accademy Asd. Oltre a questi headliner, il festival ospiterà anche Cox e Scofield, due artisti emergenti che stanno rapidamente guadagnando popolarità. DrefGold, noto per il suo stile trap innovativo, è diventato uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana vanta grandi collaborazioni nel panorama italiano – recita il testo pubblicato online. Con brani come “Boss” e “Drip”, ha conquistato il cuore di migliaia di fan, rendendolo un ospite imperdibile del festival. Slings, un duo che si è già affermato come uno dei più interessanti nel panorama musicale italiano, porterà sul palco brani come “Freaky” e “ABC”. Con il loro sound unico che unisce trap e hip-hop, gli Slings coinvolgono il pubblico con testi freschi e temi attuali, rendendo le loro esibizioni particolarmente coinvolgenti – precisa il comunicato. Michelangelo, il talentuoso producer dietro grandi successi di artisti come Blanco, Sfera Ebbasta, Geolier, Irama, Rkomi, Lazza e Shiva, porterà la sua maestria tecnica e creatività sul palco del Wonder Summer Festival. Michelangelo ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, contribuendo a creare brani che hanno scalato le classifiche – Grande entusiasmo per questa iniziativa che rappresenta un’opportunità per i giovani del territorio di potersi esibire in una delle piazze più grandi di Abruzzo – L’evento è totalmente gratuito e tutti sono invitati alla partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

