Annuvolamenti e precipitazioni sparse continueranno ad interessare le nostre regioni ma nella giornata di giovedì è previsto un temporaneo miglioramento. Nuova perturbazione in arrivo tra venerdì e sabato

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in graduale miglioramento rispetto ai giorni scorsi, tuttavia condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi nelle prossime ore sulle nostre regioni centro-meridionali e tenderanno ad attenuarsi soprattutto nella giornata di giovedì, quando è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratterà, tuttavia, di un miglioramento temporaneo in quanto corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno dapprima la Sardegna e, successivamente, tra venerdì e sabato, anche le restanti regioni peninsulari, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni sparse, in estensione dal settore tirrenico al versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Molto probabilmente, alla base dei dati attuali, anche il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di spiccata variabilità e possibili precipitazioni sparse su gran parte delle nostre regioni centrali: vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, nel Chietino e, localmente, su versante adriatico, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata saranno possibili schiarite, in particolare sulle zone interne e montuose, mentre sul versante adriatico saranno ancora presenti annuvolamenti che, entro la serata-nottata, potrebbero favorire rovesci sparsi soprattutto lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. La tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di giovedì.Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi nel corso della giornata, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

