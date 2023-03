Annuvolamenti pomeridiani sui rilievi e sul settore adriatico nel pomeriggio-sera, domenica con tempo migliore ma con annuvolamenti nel corso della giornata. Peggiora dalla serata-nottata e nella giornata di lunedì

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche in seno alle quali giungono corpi nuvolosi che, in queste ultime ore, hanno raggiunto il centro-nord e favorito un aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni – Nelle prossime ore la “coda” della debole perturbazione raggiungerà le regioni meridionali e lascerà spazio ad ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni centrali anche se, nel corso del pomeriggio, saranno possibili annuvolamenti sui rilievi appenninici e sul versante adriatico, una debole instabilità che, occasionalmente, potrà dar luogo a rovesci sparsi, più probabili sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Torna temporaneamente a migliorare il tempo nella giornata di domenica anche se non mancheranno annuvolamenti, tuttavia dal tardo pomeriggio sera giungerà una perturbazione di origine nord atlantica, preceduta da venti meridionali in rinforzo, che favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni, specie nelle giornate di lunedì e martedì, con rovesci, temporali e temperature in generale diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attesi venti di Libeccio in rinforzo dalla serata di domenica con probabile Garbino sul versante adriatico, mentre da lunedì i venti si disporranno dai quadranti settentrionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con nuvolosità in estensione verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio: non si escludono occasionali rovesci sparsi, in miglioramento entro la serata-nottata – Nella giornata di domenica nubi medio-alte favoriranno annuvolamenti, specie sulle zone interne e montuose, mentre dal pomeriggio-sera la nuvolosità tenderà ad intensificarsi soprattutto sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose, con venti di Libeccio in intensificazione e probabile Garbino sul versante adriatico –

Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico, in particolare nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale.

Venti: Inizialmente occidentali o sud-occidentali con rinforzi al mattino; nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo