Arrestato a Montesilvano per maltrattamenti: violenze durate anni

A Montesilvano, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte per maltrattamenti nei confronti della moglie, un episodio che segna la fine di anni di abusi. La donna, una 44enne residente nella zona, ha subito violenze domestiche dal marito per diverso tempo, nonostante un provvedimento del 2020 che proibiva all’uomo di avvicinarsi a lei.

La situazione è degenerata nuovamente nel 2022, quando fu necessario un altro intervento delle forze dell’ordine a causa delle continue minacce, spesso aggravate dall’abuso di alcol. L’episodio culminante è avvenuto la scorsa notte, quando la donna ha chiamato il 112 per denunciare un nuovo atto di violenza. All’arrivo dei militari, la vittima, visibilmente scossa e in lacrime, ha raccontato di essere stata picchiata dal marito ubriaco.

Mentre la donna stava rilasciando la sua dichiarazione, l’uomo è tornato in casa e, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha minacciato la moglie per aver chiesto aiuto, cercando di aggredirla nuovamente. I carabinieri lo hanno prontamente immobilizzato e arrestato per maltrattamenti. Portato in tribunale a Pescara per l’udienza di convalida, il giudice ha disposto il suo allontanamento dall’abitazione e il divieto di avvicinamento alla donna.