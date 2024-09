Asl e territorio, riprendono gli incontri “Medici a confronto”

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Sabato prossimo riprende il ciclo di incontri “Medici a confronto”. Si tratta di riunioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e di continuità assistenziale che si svolgono di sabato e che nel ciclo 2023-24 hanno visto la partecipazione del 70% circa dei medici che operano sul territorio – Gli obiettivi degli incontri del sabato sono molteplici. Intanto creare un’occasione di confronto, di ascolto dei problemi e dei suggerimenti provenienti da chi gestisce un rapporto diretto e quotidiano con i pazienti – precisa la nota online. Si tratta poi di incontri brevi e finalizzati alla pratica quotidiana, in cui vengono fornite informazioni su come utilizzare al meglio le strutture sanitarie – Due gli argomenti di questa prima tranche di cinque incontri: gli screening e i percorsi diagnostico terapeutici (Pdta). Ad esempio, riguardo a questi ultimi, si illustra ai medici come fare per far accedere alle cure senza le lungaggini determinate dalle liste di attesa, elemento basilare soprattutto per quanto riguarda le patologie tumorali – precisa la nota online. Gli incontri, peraltro, si svolgono il più possibile vicino all’area in cui operano i medici, per rendere più facile la loro partecipazione: in questa prima tranche si svolgeranno a Teramo, Giulianova, Sant’Omero, Atri e Montorio – “Ringraziamo i medici per la loro partecipazione”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, “ questi cicli di incontri nei fatti anticipano il nuovo tipo di rapporto con la medicina territoriale previsto e supportato dai fondi Pnrr. Nei diversi incontri a cui ho partecipato nella precedente edizione si respirava un’aria di proficua collaborazione che spero si ripeta anche quest’anno – recita il testo pubblicato online. Per quanto ci riguarda è molto importante anche ascoltare quanto il medico ha da dire”. Il primo incontro si svolgerà sabato prossimo a Teramo, dalle 10,30 alle 13, nella sala Fagnano di circonvallazione Ragusa 1 (tutti gli appuntamenti sono nella locandina allegata). Locandina Ufficio stampa ASL TERAMO 17.9.2024

