Asl1, Cancro, cure attuali e future, convegno internazionale all’Aquila

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 22 ott, 2024L’Aquila – Stato attuale e strategie future sul cancro nel confronto di respiro internazionale, con specialisti da Stati Uniti e Inghilterra, al secondo meeting in programma all’Aquila il 24 e 25 ottobre prossimi al centro congressi ‘Luigi Zordan’, con inizio alle ore 9. Il convegno dal titolo: “On cutting edge advancements in our fight against cancer” (progressi all’avanguardia nella nostra lotta contro il cancro) ? organizzato e promosso dal prof. Luciano Mutti, direttore del reparto di oncologia dell’ospedale dell’Aquila e professore di oncologia all’Universit? del capoluogo – L’input a fare l’analisi sulle attuali terapie, con uno sguardo attento a quelle future, per il secondo anno parte proprio dal reparto di Oncologia universitaria dell’Aquila che assicura oltre 10.000 prestazioni l’anno e che si accinge ad alzare ancora gli standard di assistenza con l’imminente avvio della telemedicina – si legge sul sito web ufficiale. Il reparto, con una mobilit? attiva soprattutto per tumore toracico, ? in continua crescita in virt? degli investimenti attuati dalla direzione Asl guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’attivazione della telemedicina”, dichiara Mutti, “ci consentir? di curare a domicilio determinati tipi di pazienti, soprattutto per le terapie orali, evitando il disagio di recarsi con frequenza in ospedale e ottimizzando al meglio l’attivit? di ambulatori e servizi”. “L’apertura della foresteria oncologica vicino l’ospedale San Salvatore, con 8 posti letto”, aggiunge Mutti, “realizzata grazie al contributo fondamentale dell’associazione L’Aquila per la vita’, si ? rivelata un prezioso sostegno logistico poich? ci consente di ospitare i pazienti non residenti all’Aquila e loro parenti”. Il congresso di carattere internazionale, promosso da oncologia per gioved? e venerd? prossimo, riunir? clinici e ricercatori preclinici e avr? uno specifico spazio dedicato alla cura del mesotelioma e all’interazione tra ambiente e patologie tumorali – Parteciperanno, tra gli altri specialisti, i professori Michele Carbone e Antonio Giordano (Usa), Michelangelo Campanella (Regno Unito) e il dott. Steve Gray (Dublino), oltre ad altri esperti di altre regioni d’Italia e della Asl provinciale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

