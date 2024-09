Asl1, Cardiologia: all’Aquila nuovo trattamento delle ostruzioni coronariche

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 23 set, 2024L’Aquila – Salto di qualit? all’ospedale dell’Aquila nel trattamento delle ostruzioni delle arterie coronariche grazie un nuovo strumento a disposizione dei medici – Si tratta di Rotablator, un dispositivo che consente di rimuovere placche molto calcificate e complesse, con cui il reparto di Cardiologia, Utic ed Emodinamica, diretto dal dott. Livio Giuliani, ha gi? effettuato alcuni interventi – L’ultimo, in ordine di tempo, ? stato compiuto ni giorni scorsi su una donna di 84 anni, curata e dimessa nelle 48 successive al trattamento – In mancanza del nuovo strumento sarebbe stato necessario l’intervento di cardiochirurgia tradizionale che per?, per l’et? della paziente, avrebbe comportato elevati rischi di complicanze – si apprende dalla nota stampa. Rotablator d? la possibilit? di risolvere ostruzioni coronariche consolidate e complesse che altrimenti non sarebbe possibile trattare, con gravi conseguenze per i pazienti, visto che l’angioplastica coronarica, per la disostruzione delle arterie con stent coronarico, rappresenta nella maggior parte dei casi un intervento salvavita – La decisione di acquisire l’importante tecnologia Rotablator ? della direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, impegnata in una costante strategia di ammodernamento delle metodiche di sala operatoria e nella continua sfida del miglioramento dei livelli di assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Il sistema Rotablator, attraverso una speciale fresa endovascolare a punta di diamante, ? in grado di asportare la placca aterosclerotica, frantumandola in microscopici frammenti, liberando in questo modo le arterie che portano il sangue al cuore – “L’introduzione di questa tecnica, cos? come altre in corso di attivazione nel nostro reparto”, afferma il dott. Giuliani, “permetter? di trattare efficacemente e in sicurezza pazienti che fino a poco tempo, per farsi curare, dovevano rivolgersi ad altri centri, spesso fuori regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio i medici e il personale infermieristico e tecnico dell’ospedale San Salvatore, che ogni giorno contribuiscono alla crescita del reparto e, soprattutto, la direzione strategica aziendale che ci supporta nel migliore dei modi”.

