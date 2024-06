Asl1, Casa della salute mobile: ecco le tappe nell’area L’Aquila

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 21 giu, 2024Dalla Marsica – dove hanno accolto quasi 1.300 utenti ed erogato oltre 2.200 prestazioni – i poliambulatori mobili della Asl 1 Abruzzo, dopo l’ultima tappa di oggi a Ovindoli, si spostano oggi, venerd? 21 giugno, nell’area L’Aquila, a Castel Del Monte (area parcheggio rione campo della fiera, zona sportiva San Salvatore), dove resteranno fino al 24 giugno – recita il testo pubblicato online. I poliambulatori itineranti, che rientrano nel progetto ‘Casa della salute mobile’, promosso e finanziato dalla Regione, sono costituiti da attrezzature all’avanguardia, sale d’attesa, servizi igienici e accessi per persone con disabilit? e portano nei comuni di residenza dell’utente, gratuitamente e senza prenotazione, screening per la prevenzione dei tumori per mammella e colon retto (con distribuzione di appositi kit) nonch? Pap test e Hpv test, spirometrie, controlli di nei sospetti ed elettrocardiogrammi. Il progetto Casa della salute mobile rientra nell’ampio filone programmatico propugnato dalla direzione della Asl 1 Abruzzo, guidata dal Manager Ferdinando Romano, che considera la prevenzione come una delle priorit? principali da attuare, soprattutto nelle aree interne – I poliambulatori mobili sono aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato – recita il testo pubblicato online. Il bilancio dell’attivit? svolta nella Marsica (inizio del percorso il 20 maggio scorso a Carsoli) ? pi? che positivo, come emerge dai numeri: 2.218 prestazioni complessive cos? articolate: 237 mammografie, 292 kit distribuiti per screening colon, 183 pap test/HPV test, 900 elettrocardiogrammi, 362 spirometrie e 244 controlli di nei. Dopo Castel Del Monte (21-24 giugno) il tour mobile della salute proseguir? nel territorio aquilano con questo calendario: 25-27 giugno Ofena (campo sportivo comunale), 28 giugno-primo luglio Navelli (area parcheggio Rione campo della Fiera), 2-4 luglio Fontecchio (piazzale adiacente Municipio), 5-10 luglio Montereale (Via Nazionale, parcheggio adiacente farmacia Loggi), 11-13 luglio Cagnano Amiterno (Piazzale plesso scolastico ‘Fossatillo’), 15-18 luglio Rocca di Mezzo (piazza Principe di Piemonte). L’ultima area che percorrer? il poliambulatorio sar? quella peligno-sangrina; in totale, in tutta la provincia di L’Aquila, saranno complessivamente 25 i Comuni raggiunti dalla casa mobile della salute – : locandina_tappe_luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. pdf (173 kb)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it