Asl1, Casa mobile della salute: oltre 5.400 persone e quasi 9.800 prestazioni

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:ven 11 ott, 2024 L’Aquila – 108 tappe in tutta la provincia di L’Aquila, con una partecipazione di oltre 5.400 persone, per offrire la prevenzione nei centri di residenza dell’utente – si apprende dalla nota stampa. Sabato 5 ottobre scorso si ? concluso il progetto, avviato il 20 maggio, ‘Casa mobile della salute’, finanziato dalla Regione, con cui, in modo gratuito e senza necessit? di prenotazione n? di prescrizione, i cittadini hanno potuto effettuare prestazioni di screening oncologico ed esami strumentali di tipo cardiologico, pneumologico e dermatologico grazie al poliambulatorio mobile della Asl che si ? spostato di Comune in Comune nelle diverse aree della provincia – si apprende dal portale web ufficiale. Raggiungere in modo capillare le localit? pi? decentrate del territorio, dove l’accesso ai servizi di prevenzione ? meno agevole, ? stato sempre uno degli obiettivi principali della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Il poliambulatorio su ruote della Asl ha effettuato gratuitamente screening attraverso mammografie, Pap e Hpv test nonch? ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione). A queste prestazioni si sono aggiunti spirometrie, elettrocardiogrammi e controllo di nei – aggiunge la nota pubblicata. Secondo il bilancio finale sono state 5437 le persone entrate nel poliambulatorio mobile che, in numeri, significano 586 mammografie, 563 Pap e Hiv test e 861 kit colon distribuiti – In aggiunta sono stati effettuati 2944 spirometrie, 3790 elettrocardiogrammi e 1050 controlli di nei – precisa il comunicato. L’aspetto forse pi? importante dell’iniziativa ? rappresentato dall’aver intercettato, tra tutti coloro che si sono rivolti al mezzo mobile sanitario, una significativa fetta di utenza che non aveva mai partecipato in precedenza agli screening. L’ingresso nel pianeta prevenzione della provincia di questi nuovi cittadini costituisce, al di l? dei numeri complessivi che esprimono comunque un riscontro di tutto rispetto, un valore aggiunto in termini di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di sottoporsi a controlli periodici – L’affluenza nei singoli territori ? stata di 3010 persone nell’area peligno-sangrina (56 tappe), 1386 nella Marsica (28 tappe) e 1041 nell’aquilano (24). Tenendo conto che per ciascuna persona vengono eseguite pi? attivit? il totale complessivo delle prestazioni ? 9.794.

