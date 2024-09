Asl1, Donazione sangue: aumenta la raccolta nella Asl 1

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:ven 13 set, 2024L’Aquila – Cresce la raccolta di sangue ma aumenta il suo consumo – riporta testualmente l’articolo online. ? quanto emerge dall’analisi dell’attivit? del servizio Immunotrasfusionale della Asl 1 Abruzzo, diretto dalla dottoressa Anna Rughetti, in cui peraltro, a breve, prenderanno servizio due nuovi medici – aggiunge la nota pubblicata. Un potenziamento d’organico che ? frutto di un’attenta programmazione da parte della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul piano della raccolta di sangue gli ultimi 8 mesi dell’anno corrente, da gennaio ad agosto, hanno dato un ottimo risultato con un incremento di 300 sacche (pi? 3,5%). Riscontri positivi nel territorio della Asl anche per quanto riguarda la raccolta di emazie concentrate: 41, 2 sacche ogni 1.000 abitanti rispetto ai 41 a livello nazionale – A fronte di questo trend positivo, per?, nell’anno corrente si registra una maggiore richiesta di sangue (pi? 5,9). Oltre a ci?, l’andamento delle donazioni risente, come in tutto il territorio nazionale, delle conseguenze dovute all’invecchiamento della popolazione: un fatto che riduce il numero dei donatori e innalza quello dei riceventi. “Nonostante i risultati positivi conseguiti nella raccolta”, dichiara Rughetti, “? necessario incentivare le donazioni con ulteriori campagne di sensibilizzazione, ottimizzando al contempo i consumi con strategie mirate, tra cui riduzione del ricorso alla trasfusione, somministrazione di ferro e/o vitamine specifiche e contenimento dei sanguinamenti chirurgici, nei casi in cui ? possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella promozione e divulgazione delle donazioni resta molto importante il ruolo delle associazioni di donatori”. Intanto, a breve entreranno in attivit? due medici, uno al servizio Immunotrasfusionale di Sulmona e uno a quello di Avezzano – Un rafforzamento di organico che consentir? di migliorare l’organizzazione del lavoro e di mettere a disposizione nuove risorse professionali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it