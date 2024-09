Asl1, Giornata per la sicurezza delle cure: tante iniziative di sensibilizzazione

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:lun 16 set, 2024Monumenti e slogan a tema, anche in Abruzzo, per sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata nazionale per la sicurezza e le cure che si celebra domani, marted? 17 settembre, nel contesto del World Patient Safety day, promosso dall’OMS a livello internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nell’ambito dell’adesione all’iniziativa del Dipartimento Sanit? della Regione, la Asl 1 Abruzzo, attraverso il servizio Risk Management, diretto dalla dott.ssa Patrizia Roselli, contribuisce, unitamente alle altre unit? operative d’Abruzzo coinvolte, alla divulgazione e alla promozione dei programmi nazionali, proponendo un apposito video su reti regionali e social. Un tema, quello della sicurezza delle cure, sostenuto e implementato dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno il tema ? ‘migliorare la diagnosi per la sicurezza dei pazienti’ (“Improving diagnosis for patient safety”), con lo slogan “Get it right, make it safe!” (fai la cosa giusta e rendila sicura’). Scopo dell’azione di sensibilizzazione ? armonizzare, attraverso il contributo delle Asl della Regione, le diverse iniziative per favorire la conoscenza del tema della sicurezza e delle cure tramite il coinvolgimento delle comunit?. Per l’intera giornata del 17 settembre, a partire dalla mezzanotte del 16 e nelle successive 24 ore, verranno proposti alla cittadinanza messaggi visivi simbolici, con l’illuminazione di strutture o spazi pubblici nel contesto della realt? cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’ambito dei diversi eventi, promossi dalla Regione, verranno illuminati con colore arancione monumenti e strutture pubbliche di alcuni centri, tra cui Palazzo dell’Emiciclo e Fontana Luminosa di L’Aquila, il Municipio e le fontane di piazza Risorgimento e via Garibaldi di Avezzano e la facciata del Municipio a Tagliacozzo e Pescina – viene evidenziato sul sito web.

