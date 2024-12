Asl1, Graduatoria per il corso di Operatore Socio Sanitario a.f. 2024

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:mar 10 dic, 2024Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2642 del 09.12.2024, la ASL 1 Abruzzo ha approvato la graduatoria di ammissione al corso per il conseguimento dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) per l’anno formativo 2024. Nella pagina dedicata, raggiungibile tramite il link sottostante, ? disponibile la turnazione dei candidati vincitori insieme alle informazioni utili riguardanti la documentazione necessaria da presentare al momento della convocazione – si apprende dalla nota stampa. Consulta la graduatoria e le informazioni utili Invitiamo tutti i candidati ammessi a prendere visione delle istruzioni e a preparare la documentazione richiesta nei tempi indicati – precisa il comunicato. Per ulteriori informazioni, ? possibile contattare gli uffici preposti tramite i canali indicati nella pagina dedicata – si legge sul sito web ufficiale.

