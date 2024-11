Asl1, Grande gesto di altruismo all’Aquila: donati cuore, fegato, reni, polmoni e cornee

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:sab 16 nov, 2024L’Aquila – Prelievo multiorgano all’ospedale San Salvatore dell’Aquila: donati cuore, fegato, polmoni, reni e cornee da una donna di 33 anni di un centro in provincia di L’Aquila, deceduta ieri. Lo straordinario atto di generosit? di tutti i familiari della giovane donatrice ha ‘illuminato’ la notte scorsa l’ospedale aquilano in cui la complessa macchina dei prelievi d’organi si ? messa in moto, dando la consueta prova di efficienza e tempestivit? affinch? tutto fosse pronto per il prelievo e il successivo arrivo di ?quipe chirurgiche da altre regioni – Le diverse operazioni, sanitarie e logistiche, sono cominciate poco prima delle 13 di ieri, dopo il decesso della donna, che era stata ricoverata in Rianimazione nei giorni scorsi per un’emorragia cerebrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma la paziente non ce l’ha fatta e con accertamento effettuato sulla base di criteri neurologici ne ? stata dichiarata la morte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attivit? di tutto il poderoso apparato dell’ospedale – centro regionale trapianti, rianimazione, sale operatorie, 118, medicina legale, tipizzazione tissutale, neurofisiopatologia, laboratorio analisi e altri servizi – ha consentito di iniziare il prelievo di organi attorno alle due della notte scorsa e di coordinare il contestuale arrivo di ?quipe chirurgiche da altre regioni per prelevare gli organi e portarli nei centri in cui erano previsti i trapianti – precisa il comunicato. Un rene sar? trapiantato dalla chirurgia dei trapianti di L’Aquila, l’altro ? stato indirizzato a Torino, dove sono stati trasferiti anche i polmoni – aggiunge la nota pubblicata. Il cuore ? stato portato a Bari e il fegato a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Le cornee sono state indirizzate alla Banca degli occhi del San Salvatore per essere esaminate e conservate ai fini dei successivi trapianti. Al di l? della professionalit? del personale medico e della capacit? organizzativa dell’ospedale ? stato l’atto di generosit? dei familiari della donna a trasformare un lutto in un evento di altissimo spessore etico che ha permesso di salvare vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stato toccante, per la stessa testimonianza dei medici, il consenso corale e convinto di tutti i familiari della donna deceduta nel dare il via libera alla donazione di organi – precisa il comunicato. Un esempio di altruismo declinato al pi? alto livello per alimentare quella cultura della donazione su cui il centro regionale trapianti di L’Aquila porta da anni avanti una fitta campagna di sensibilizzazione con numerose iniziative in scuole, piazze e luoghi di aggregazione – si apprende dalla nota stampa.

