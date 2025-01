Asl1, L’Aquila: +107 interventi di neurochirurgia nel 2024, eccellenza e collaborazione al servizio della salute

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 27 gen, 2025L’Aquila – Netto incremento degli interventi di neurochirurgia nel 2024: 107 in pi? rispetto all’anno precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un balzo in avanti che migliora ulteriormente lo standard operativo, grazie a un mix che fonde professionalit? di singoli e sinergia di gruppo – Nel 2024 il reparto, diretto dal dott. Alessandro Ricci, ha effettuato complessivamente 470 interventi di cui 427 in sala operatoria e 43 in ambulatorio mentre nell’anno precedente gli interventi si erano fermati a un totale di 363. Nel dettaglio, dei 427 interventi di sala operatoria, 29 sono stati per clipping di aneurismi, rotti e non, 18 per meningiomi, 34 per neoformazioni cerebrali primitive, 5 per malformazioni vascolari cerebrali, oltre a procedure per traumatologia cranica e spinale ad ogni livello, per patologie degenerative del rachide, conflitti neurovascolari e neoformazioni del nervo acustico – recita il testo pubblicato online. Per le patologie cerebrovascolari, oltre agli aneurismi e alle Mav (malformazioni atero venose), trattati chirurgicamente, vanno aggiunti 15 aneurismi, tra rotti e non, gestiti per via endovascolare (con tecnica mininvasiva) dalla radiologia interventistica, 5 Mav sottoposte ad embolizzazione prechirurgica (consistente in un’occlusione selettiva di vasi sanguigni per preparare l’operazione) e 2 Fav ( fistola artero-venosa) che consiste in una comunicazione anomala tra arteria e vena – si legge sul sito web ufficiale. I 50 trattamenti di aneurismi, eseguiti con le due metodiche, costituiscono un risultato importante se rapportato al bacino di utenza, frutto della stretta collaborazione con Radiologia interventistica e servizio di Anestesia e terapia intensiva – si legge sul sito web ufficiale. Su altri fronti, come quello del trattamento dei traumi complessi del massiccio facciale (gruppo di ossa che fa parte del cranio) e della patologia del bascicranio anteriore (parti ossee del cranio collegate alla colonna vertebrale) si ? intensificata la collaborazione con la chirurgia maxillo-facciale e, per il trattamento dei traumi degli arti con interessamento dei tronchi nervosi, con il reparto di ortopedia – Intanto ? ripresa l’attivit? di neurochirurgia funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La crescita dell’intera attivit? del reparto”, dichiara Ricci, “? dovuta all’impegno di tutto il personale, nei diversi profili, e alla maggiore disponibilit? di sedute operatorie scaturita dall’appoggio della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – Importante la collaborazione del personale del Blocco operatorio, degli anestesisti e dei rianimatori e, pi? in generale, di tutti i servizi dell’ospedale, in particolare di quello di Preospedalizzazione e Day-Surgery che permette una corretta e trasparente gestione delle liste di attesa per pazienti programmati”.

