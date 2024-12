Asl1, L’Aquila: operata da sveglia a causa di allergia all’anestesia generale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 06 dic, 2024L’Aquila – Operata con successo da sveglia, senza anestesia generale, perch? allergica ai farmaci che sarebbero stati necessari ad ‘addormentarla’ in sala operatoria – Il delicato intervento, effettuato con successo all’ospedale dell’Aquila, ha riguardato una paziente over 60, a cui era stata applicata una sacca esterna per l’evacuazione delle feci a causa di una precedente operazione, dovuta a una patologia diverticolare intestinale, compiuta d’urgenza in un altro ospedale – si apprende dalla nota stampa. Alla donna, residente nella provincia dell’Aquila, doveva essere ripristinato il normale transito intestinale attraverso un’operazione a cui per? in altri ospedali, proprio a causa dei rischi connessi all’allergia legata all’anestesia generale, non si era dato corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il reparto di chirurgia dell’ospedale aquilano, con il ricorso a modalit? alternative all’anestesia totale, ha invece compiuto con successo l’intervento grazie alla professionalit? e all’esperienza di anestesisti e chirurghi – Il buon esito dell’operazione ? dovuto all’attivit? congiunta dell’?quipe chirurgica, composta da Antonio Giuliani, Lucia Romano, Mattia Riocci ed Elisabetta Iacobelli, del dott. Luigi Panella, direttore del blocco operatorio, che ha condotto l’anestesia insieme ai colleghi Marco Vespasiano e Debora Treccani, operanti all’interno del reparto che fa capo al prof. Franco Marinangeli, e degli infermieri Stefano Salvemme e Davide Romano, coordinati da Giancarlo Mastropietro – La paziente, operata a fine ottobre, dopo la dimissione dal reparto chirurgia, diretto dal prof. Fabio Vistoli, ha seguito un programma di riabilitazione, al termine del quale si ? ben ristabilita – si apprende dal portale web ufficiale. Prima di programmare l’operazione i medici hanno dovuto fare accurati approfondimenti e trovare procedure personalizzate per la paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo tipo di interventi”, dichiara Vistoli, “viene eseguito da pochi ospedali perch? occorrono elevate competenze, soprattutto anestesiologiche, e un’elevata sintonia tra le diverse figure professionali che interagiscono in sala operatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Se non si fosse rivolta a noi la paziente sarebbe stata probabilmente costretta ad andare fuori Regione perch? le risorse professionali e tecniche necessarie per questo intervento non si trovano ovunque – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il presidio San Salvatore, quindi, offre un’ulteriore opzione, rispetto al normale standard, per pazienti con problemi per i quali occorre trovare soluzioni non ordinarie”. La paziente in questione ha inviato una lunga nota di ringraziamento al primario a testimonianza della riconosciuta competenza delle ?quipe mediche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al di l? della perizia professionale, messa in campo nel caso specifico, gi? da tempo la chirurgia dell’ospedale del capoluogo regionale ha ricevuto un potente impulso dall’introduzione del robot chirurgico, scaturito dall’impostazione programmatica impressa dalla direzione aziendale, guidata dal manager Asl Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. Grande precisione e degenze brevi sono i tratti peculiari dell’uso dei bracci meccanici in sala operatoria –

