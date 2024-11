Asl1, L’Aquila: pacemaker senza fili per evitare rischio infezioni

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:mar 19 nov, 2024Grazie a una nuova tecnologia, introdotta nelle settimane scorse al San Salvatore, praticata da pochi centri specializzati L’Aquila – Pacemaker senza fili per escludere il rischio di infezioni cardiache: ? l’ultima tecnologia, in ordine di tempo, introdotta nel reparto di cardiologia, Utic ed Emodinamica dell’ospedale dell’Aquila, diretto dal dott. Livio Giuliani – Si tratta di un’innovazione attualmente praticata solo da pochi centri specializzati e che presuppone, oltre alla disponibilit? dei moderni dispositivi cardiaci, adeguate professionalit?. L’impianto dei pacemaker senza fili, a differenza di quelli comunemente utilizzati, elimina il rischio di infezioni che rappresenta una complicanza non trascurabile, soprattutto nei pazienti anziani – aggiunge la nota pubblicata. L’applicazione di apparecchi senza cavetti elettrici al San Salvatore ? iniziata alcune settimane fa – Tra le novit? relative al reparto di cardiologia dell’Aquila va segnalata anche la riattivazione degli esami di elettrofisiologia che servono a valutare le aritmie cardiache, test molto importante per indagare tempestivamente le anomalie del cuore – si apprende dalla nota stampa. ? infatti fondamentale fare la diagnosi in tempo utile per individuare la strategia terapeutica pi? adatta per fronteggiare la patologia dovuta alle anomalie legate alla conduzione elettrica del cuore – L’attivit? riguardante l’elettrofisiologia ? ripresa nei giorni scorsi con l’esecuzione di alcuni esami – aggiunge la nota pubblicata. La disponibilit? dei nuovi pacemaker senza fili e la ripresa dei test di elettrofisiologia danno la possibilit? allo staff medico della cardiologia del San Salvatore di migliorare ulteriormente il livello di assistenza complessivo, per dare risposte efficaci e tempestive a pazienti con specifiche problematiche – si apprende dalla nota stampa. Il progressivo innalzamento di qualit? degli standard operativi ? dovuto ai continui sforzi profusi dalla direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, nell’azione di ammodernamento delle strumentazioni di reparti e servizi – precisa la nota online. Tra l’altro, di recente la cardiologia del San Salvatore si ? dotata di Rotablator, un dispositivo che consente di rimuovere placche molto calcificate e complesse, con cui sono gi? stati effettuati diversi interventi, tra cui su una donna ultraottuagenaria, trattata senza l’intervento chirurgico che, per l’et?, avrebbe comportato elevati rischi di complicanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rotablator d? la possibilit? di risolvere ostruzioni coronariche consolidate e complesse che altrimenti non sarebbe possibile trattare – Il nuovo strumento permetter? di offrire una soluzione a pazienti che, fino a poco tempo fa, erano costretti a rivolgersi a centri situati fuori regione – si apprende dalla nota stampa.

