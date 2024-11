Asl1, Occlusione aorta addominale, trattamento innovativo all’ospedale dell’Aquila

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mer 13 nov, 2024L’Aquila – Primo trattamento in Abruzzo di rimozione di placche dell’aorta addominale effettuato utilizzando il litotritore e senza incisioni chirurgiche – ? stato eseguito nei giorni scorsi, su una paziente ultrasessantenne, dal reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale dell’Aquila, di cui ? responsabile il dott. Gennaro Bafile, a capo dell’?quipe chirurgica, in collaborazione coi radiologi interventisti, guidati dal dott. Aldo Victor Giordano e dall’anestesista dott.ssa Roberta Papola, coadiuvati dal team del personale infermieristico del blocco operatorio – Il trattamento, che per l’innovativa tecnica adottata viene praticato attualmente da pochi centri italiani, ? stato effettuato con uno strumento messo a disposizione dalla direzione aziendale della Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano, nell’ambito del complessivo programma di ammodernamento e ulteriore potenziamento delle attivit? di assistenza del San Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con un dispositivo munito di litotritore ? stato possibile, senza praticare tagli chirurgici, trattare l’occlusione dell’aorta addominale con onde d’urto che hanno consentito di ‘ammorbidire’ le placche ostruttive completamente calcifiche (coral reef aorta), permettendo di collocare una protesi all’interno dell’arteria e di ripristinare il flusso sanguigno – recita il testo pubblicato online. Grazie all’innovativa procedura, adottata dal dott. Bafile, che ? anche direttore della chirurgia vascolare di Avezzano, ? stato evitato l’intervento chirurgico sulla paziente che, a causa di patologie da cui ? affetta, avrebbe corso il rischio di subire scompenso cardiaco – Oltre a questo aspetto, cruciale per la salute della paziente, la tecnica seguita ha il vantaggio di essere mininvasiva, ci? che si traduce in minore sofferenza e degenze pi? brevi tanto che la paziente trattata sar? dimessa a breve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il moderno metodo, frutto di un gioco di squadra con altri servizi, consente di assicurare un livello di qualit? sempre pi? alto, esercitando un richiamo dell’ospedale aquilano anche sull’utenza di altri territori sia della regione sia di altre realt? d’Italia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it