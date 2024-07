Asl1, Prevenzione: domani poliambulatorio mobile a Sulmona

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 18 lug, 2024Oltre 2.300 accessi equivalenti a pi? di 4.000 prestazioni complessive spalmate in 15 tappe tra Marsica e area L’Aquila: il poliambulatorio mobile per la prevenzione della Asl, spostandosi di Comune in Comune, continua a macinare chilometri e, soprattutto, a erogare prestazioni a beneficio delle aree interne della provincia – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo del progetto ‘Casa mobile della salute’, promosso dalla Regione, ? portare la prevenzione, in modo gratuito e senza necessit? di prenotazione n? di prescrizione per l’utente, nelle zone pi? periferiche del territorio dove la fruizione dei servizi ? meno agevole e diretta – viene evidenziato sul sito web. Un intento perfettamente in linea con l’impostazione programmatica aziendale stabilita dal manager della Asl 1 Abruzzo Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il poliambulatorio su ruote, entrato in attivit? il 20 maggio scorso, effettua gli screening attraverso mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione). A queste prestazioni si aggiungono spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei, in modo da assicurare un monitoraggio ad ampio respiro delle comunit? inserite nella mappa dei Comuni ricompresi nel tour della salute mobile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il poliambulatorio itinerante, che dispone di attrezzatture all’avanguardia, sale d’attesa, servizi igienici e accessi per persone con disabilit?, ? attivo sui territori, dal luned? al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Dal 20 maggio fino a marted? scorso, 16 luglio, il servizio mobile di prevenzione ha registrato 2336 accessi che si sono tradotti in 4.202 prestazioni complessive, effettuate finora in un itinerario che ha riguardato Marsica e aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. I dati sull’attivit? svolta: 1636 elettrocardiogrammi, 1019 spirometrie, 480 controlli dei nei, 449 kit distribuiti per ricerca sangue occulto nelle feci, 337 mammografie e 281 Hpv-Pap test. Oggi il camper sanitario sar? a Rocca di Mezzo (piazza Principe di Piemonte) e domani, venerd? 19 luglio, si sposter? a Sulmona (area parcheggio Palazzetto dello sport), prima tappa in territorio peligno, dove rester? fino al 27 luglio – recita il testo pubblicato online. Dal 29 al 30 luglio il poliambulatorio si trasferir? nella frazione di Marane, sempre nel territorio comunale di Sulmona (piazza Australia). Dal 31 luglio al 2 agosto tappa a Campo di Giove (piazza Duval) e a seguire Pratola peligna (3-10 agosto, piazza Nazario Sauro) e Raiano (26-31 agosto, piazzale Casa comunale). Successivamente il poliambulatorio si sposter? nell’area sangrina –

