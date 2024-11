Asl1, Prevenzione tumore colon: fino al 31/12 riconsegna del kit in farmacia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mer 06 nov, 2024L’Aquila – Da oggi fino al 31 dicembre prossimo si potr? consegnare il kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci alla farmacia pi? vicina – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta del kit che viene inviato dalla Asl agli utenti direttamente a domicilio, nell’ambito del programma di screening oncologici denominato “10 minuti che valgono una vita” che riguarda la prevenzione dei tumori al colon, seno e utero – riporta testualmente l’articolo online. Un’opzione, a titolo gratuito e senza prenotazione, che si aggiunge ai test, gi? introdotti il 4 settembre scorso nelle farmacie aderenti all’accordo nazionale con le associazioni del settore, riguardanti holter pressorio e cardiaco, ecg, monitoraggio di terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e vaccinazione covid. Si tratta dell’iniziativa sperimentale promossa dalla regione, denominata ‘farmacia di comunit?, avviata anche in altre regioni, mirata ad agevolare l’accesso del cittadino ad alcune prestazioni e a ridurre le liste d’attesa – si apprende dal portale web ufficiale. SCARICA QUI L’ELENCO DELLE FARMACIE IN CUI PUOI RICONSEGNARE IL KIT L’auspicio ? che l’inserimento tra le prestazioni, gi? erogate dalle farmacie, del kit per ricerca del sangue occulto possa spingere l’utenza a sottoporsi al controllo per prevenire il tumore del colon retto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo tipo di indagine, affidata all’iniziativa dell’utente, se fatta nei tempi indicati dalla Asl, pu? infatti rivelarsi decisiva per scoprire e fronteggiare tempestivamente la neoplasia – viene evidenziato sul sito web. Un invito a praticare con diligenza la prevenzione su cui l’azienda sanitaria ? costantemente mobilitata con campagne e iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Leggi di pi? sul progetto Farmacia di comunit? qui https://www.asl1abruzzo – it/archivio2_notizie-ed-eventi_0_1078_8_4.htmlElenco farmacie kit colon: Elenco Punti Colon – 30.10.2024 – 09.00_pronto (1)-2.pdf (551 kb)

