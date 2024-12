Asl1, Proteggiamo gli anziani: opuscolo informativo sulle truffe

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 12 dic, 2024In vista delle Festivit? di fine anno, la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila si unisce alla Prefettura dell’Aquila nella diffusione di un’importante iniziativa di sensibilizzazione contro il fenomeno delle truffe agli anziani, un crimine particolarmente odioso che colpisce una parte fragile della popolazione – La Prefettura ha realizzato un opuscolo informativo dal titolo “Consigli per la prevenzione delle truffe a persone anziane”, aggiornato per includere informazioni sul Numero Unico di Emergenza 112 (NUE). Questo materiale, frutto della collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, offre suggerimenti pratici per riconoscere i comportamenti fraudolenti, adottare strategie per evitare le truffe, sapere come agire in caso di sospetti – precisa la nota online. Dove trovare l’opuscolo L’opuscolo ? disponibile sul sito della Prefettura dell’Aquila all’indirizzo www.prefettura – viene evidenziato sul sito web. it/laquila, inoltre si pu? trovare allegato a questa notizia – si apprende dal portale web ufficiale. Perch? ? importante Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo sottolinea che la prevenzione di questi reati ? fondamentale e pu? essere realizzata soprattutto attraverso l’informazione – si apprende dalla nota stampa. Sensibilizzare la popolazione pi? esposta contribuisce a proteggerla e a rendere le comunit? pi? sicure – recita la nota online sul portale web ufficiale. : brochure-truffeanzianinue (1).pdf (1702 kb)

