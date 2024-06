Asl1, Sicurezza in montagna: i consigli della Prefettura dell’Aquila

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 25 giu, 2024L’Aquila – Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si preparano a esplorare le meravigliose montagne italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, l’entusiasmo per l’avventura non deve mai far dimenticare l’importanza della sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La Prefettura dell’Aquila ha pubblicato una brochure con dieci preziosi consigli per vivere la montagna in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Tra le raccomandazioni principali, la pianificazione accurata dell’itinerario, il controllo delle previsioni meteo e la preparazione dell’equipaggiamento necessario sono fondamentali – precisa il comunicato. Inoltre, ? essenziale partire in compagnia e informare sempre qualcuno del proprio percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. La guida enfatizza anche il rispetto per l’ambiente e la natura, invitando gli escursionisti a non abbandonare rifiuti, a non disturbare la fauna e a seguire i sentieri segnati – precisa la nota online. In caso di difficolt? o maltempo, non esitare a tornare indietro: meglio rinunciare che rischiare – Per emergenze, ? disponibile il Numero di Emergenza 112, anche tramite l’app “Where Are U”. Questi consigli mirano a garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti gli amanti della montagna – si legge sul sito web ufficiale. Scarica la brochure completa per ulteriori dettagli e preparati al meglio per la tua prossima avventura – viene evidenziato sul sito web. : brochure_sicurezza_in_montagna_prefettura_dellaquila – pdf (9425 kb)

