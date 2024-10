Asl1, Sulmona, crescono gli interventi a Ginecologia: 70 operazioni da luglio

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:gio 24 ott, 2024Sulmona – Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sulmona ha registrato un vero e proprio balzo in avanti in termini di attivit? chirurgica – si apprende dal portale web ufficiale. Da luglio ad oggi sono stati eseguiti ben 70 interventi di chirurgia ginecologica, un dato che segna una svolta importante per la struttura sanitaria locale – si apprende dalla nota stampa. A guidare questa rinascita ? il nuovo primario, il dottor Cosma Cosenza, che, insediatosi da pochi mesi, ha dato una spinta significativa alle attivit? del reparto – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo lavorato per migliorare l’organizzazione e ampliare l’offerta chirurgica, garantendo alle pazienti trattamenti pi? rapidi e all’avanguardia”, ha dichiarato Cosenza – si legge sul sito web ufficiale. Tra gli obiettivi del primario c’? il potenziamento delle tecniche chirurgiche minimamente invasive e una maggiore collaborazione con altri ospedali per migliorare la qualit? delle cure – si apprende dalla nota stampa. Le prospettive future, secondo il dottor Cosenza, sono promettenti: “Stiamo lavorando per fare del reparto un centro di eccellenza, capace di rispondere a tutte le esigenze del territorio”. Il potenziamento del reparto rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di servizi ginecologici nella Valle Peligna, e un passo avanti verso una sanit? pi? vicina alle esigenze delle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervista al primario:

