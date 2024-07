Asl1, Sulmona, rilancio della chirurgia oculare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:ven 05 lug, 2024SULMONA – Un trapianto di cornea e due interventi per patologie tumorali segnano il rilancio, all’ospedale di Sulmona, della chirurgia oculare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tre operazioni che danno il via al nuovo corso del reparto di oculistica, diretto dal primario Fabio Di Censo, da pochi mesi alla guida dell’unit? operativa – si apprende dal portale web ufficiale. La ripresa all’ospedale peligno della specifica chirurgia ? frutto della pianificazione della direzione aziendale della Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano, che con la nomina di nuovi primari in tutta la provincia ha gettato le basi per una gestione dei reparti all’insegna della stabilit? e della programmazione – I pazienti operati sono tre: uno per trapianto di cornea, altri due per rimuovere lesioni di carattere tumorale – si apprende dalla nota stampa. La parte colpita da neoplasia, asportata nei due pazienti, ? stata sostituita, come accade per questa tipologia di operazioni, da tessuti di membrane amniotiche che durante il parto vengono prelevati alle donne in seguito al consenso alla donazione – si apprende dalla nota stampa. C’? ancora poca sensibilit? su queste donazioni ed ? quindi necessario intensificare azioni di sensibilizzazione nei confronti della popolazione – si apprende dalla nota stampa. Un ruolo fondamentale, nei trapianti e negli interventi chirurgici, ? svolto, a livello aziendale, dalla Banca degli occhi, centro di riferimento regionale, con sede all’ospedale di L’Aquila, diretta dal dott. Germano Genitti – precisa il comunicato. La Banca, che ha una lunga esperienza alle spalle, si occupa di processare cornee e tessuti, cio? di esaminarli per stabilirne l’idoneit?. “Grazie all’attenzione e alla disponibilit? della direzione aziendale”, dichiara Di Censo, “l’attivit? chirurgica si svolge non solo a livello ambulatoriale ma anche in regime di ricovero in virt? della scelta di mantenere in ospedale posti letto dedicati – aggiunge la nota pubblicata. Un impulso importante alla chirurgia oculare ? venuto inoltre dalla riattivazione di alcune gare d’acquisto rimaste al palo da molti anni e che i vertici della Asl hanno sbloccato, permettendo di acquisire dispositivi e materiale necessario per alcune operazioni” Recentemente, sempre a Sulmona, una paziente di cent’anni, quasi cieca a un occhio, ? stata operata alla cataratta all’altro occhio, scongiurando cos? il rischio di cecit? totale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

