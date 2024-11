Asl1, Sulmona, violenza sulla donna: open week con consulenze specialistiche

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:mer 20 nov, 2024Sulmona – L’ospedale di Sulmona in campo contro la violenza sulle donne con attivit? di assistenza sanitaria, psicologica e legale, in occasione della giornata internazionale a tema, che si celebra luned? prossimo 25 novembre, anche nell’ambito delle manifestazioni promosse dall’associazione nazionale Onda che si occupa della salute al femminile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei locali del vecchio pronto soccorso e nell’atrio antistante, il presidio di Sulmona aprir? le porte alla popolazione peligna con un apposito open week. Per l’occasione sar? attivo un team multisciplinare di specialisti per accogliere e supportare le donne vittime di violenza maschile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli spazi di ascolto e accoglienza, dal 22 al 27 novembre prossimo, attivi in orari diversi, sono cos? articolati: -venerd? 22 novembre, ore 10-12: ascolto e consulenza legale con Chiara Maiorano, avvocato e operatrice Cav (centro antiviolenza); -sabato 23 novembre: ore 10-12, ascolto e infopoint con Donatella Iavarone operatrice Cav e benessere sessuale della donna e prevenzione delle disfunzioni pelviche con Berta Gambina, ostetrica; ore 16-18 ascolto e consulenze psicologica e sociale con Paola Colucci, psicologa, e Marialuisa Santilli, assistente sociale; -domenica 24, ore 10-12, ascolto e infopoint; -luned? 25, ore 9-11, ascolto e assistenza psicologica con Valeria Salvatore, psicologa/psicoterapeuta e operatrice Cav; ore 16-18 raccolta dei campioni in caso di violenza sessuale con Filomena Di Giulio, ostetrica; ore 12 flashmob con gli operatori sanitari con la dott.ssa Gianna Tollis, medico e operatrice Cav; -marted? 26, ore 15.30-17.30, ascolto-consulenza legale, ore 10-12 accoglienza e infopoint; -mercoled? 27, 8.30-10.30, ascolto-assistenza psicologica, 10-12.30 ascolto e consulenza legale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’ospedale di Sulmona”, dichiara la dott.ssa Tollis, “sar? al fianco delle donne vittime di violenze con un sostegno concreto e di ampio respiro che comprende molteplici profili specialistici – aggiunge la nota pubblicata. Da venerd? prossimo, e per una settimana, saremo a disposizione della popolazione, compresa quella maschile, per ascolto, consigli e supporto su un tema ampio e delicato che investe molti aspetti”

