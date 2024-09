Asl4, Messa in memoria della venerabile suor Addolorata Luciani

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:E’ stata celebrata questa mattina nell’atrio antistante il reparto di Pneumologia, nel terzo lotto del Mazzini, una messa a cui ha partecipato il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, insieme a una rappresentanza del personale dell’azienda, in memoria di suor Addolorata Luciani – precisa il comunicato. Hanno officiato la celebrazione il vescovo Lorenzo Leuzzi, il cappellano dell’ospedale padre Pietro Luongo e padre Pasquale Giamberardini, vice postulatore della causa di beatificazione della suora di clausura – Suor Addolorata Luciani è stata ricoverata in una camera di degenza dell’edificio del terzo lotto, che all’epoca ospitava un sanatorio, dal 31 marzo 1954 al 23 luglio dello stesso anno, quando morì di tisi a soli 34 anni – La religiosa, di origini marchigiane, nel 2018 è stata dichiarata da Papa Francesco venerabile e ora è in corso una causa per la beatificazione – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 13.9.2024

