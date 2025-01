Asl4, Neurochirurgia della colonna, la Asl fa chiarezza sul concorso

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:La Asl di Teramo respinge con decisione le insinuazioni contenute nell’interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dalla deputata M5S Daniela Torto e in alcuni articoli di stampa – si apprende dal portale web ufficiale. L’azienda sanitaria teramana ha sempre operato nella legittimità e sempre con l’obiettivo di ottenere il meglio per la sanità locale – si apprende dalla nota stampa. Così sta facendo per una delle alte specialità che ha fatto la storia della sanità abruzzese: la Neurochirurgia teramana legata indissolubilmente a nomi come Cristuib, Carbonin, Galzio e Lucantoni – precisa la nota online. E dalla sua fondazione ad oggi è sempre stata garantita la continuità dell’assistenza, ad altissimi livelli – aggiunge la nota pubblicata. La Asl di Teramo ribadisce che, come per tutti gli altri, anche per il concorso per direttore di Uoc della Neurochirurgia della colonna è stato rispettato il dettato normativo regionale sia relativo all’organizzazione della rete ospedaliera che di quella territoriale – si apprende dalla nota stampa. La deputata auspica un’ispezione: ben venga, soprattutto perché può fugare i forti dubbi che questa direzione strategica nutre sulle polemiche sollevate negli ultimi tempi – aggiunge la nota pubblicata. Il dubbio è che si tratti di un’operazione che sembrerebbe voler intimidire i candidati e orientare i membri della commissione, ma certamente rischia di spaventare la popolazione e allontanarla dal reparto teramano – Proprio per questi motivi la Asl si riserva di inviare alla Procura della Repubblica tutto il materiale prodotto finora – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 8.1.2025

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it