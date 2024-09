Asl4, Piano di razionalizzazione, incontro Asl-sindacati

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Si è svolto stamattina nella sala Fagnano un incontro fra la direzione strategica e i sindacati, a cui è stato illustrato il piano di razionalizzazione recentemente adottato dall’azienda e presentato in Regione – Presenti, per la parte pubblica, oltre al direttore generale Maurizio Di Giosia, a quello amministrativo Franco Santarelli e sanitario Maurizio Brucchi, anche il direttore del dipartimento amministrativo Rossella Di Marzo, quello Coordinamento staff di direzione Antonella Di Silvestre e quello della Uoc Amministrazione del personale Luigi Franciotti – aggiunge la nota pubblicata. Per la parte sindacale erano presenti rappresentanti di Cisl, Cisl Fp e Federazione Cisl Medici; Cgil, Fp Cgil, Spi Cgil; Nursind; Fials; Uil e Uil Fpl; Fvm; Fassid; Fedir Sanità. Presenti anche rappresentanti della Rsu. “Nel 2024 siamo a più 30 milioni di costi rispetto al 2023”, ha spiegato Di Giosia, “perché abbiamo fatto delle precise scelte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una è quella di aumentare la cosiddetta “produzione” per rispondere sempre più alle esigenze del cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. La Asl di Teramo infatti ha aumentato i ricoveri e gli interventi chirurgici sia nel ‘23 (con una percentuale del 9,75% rispetto al 22) che nel ‘24 (ulteriore 6% sul ‘23, ovviamente dati relativi al primo semestre). Un risultato di notevole importanza per l’abbattimento delle liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. L’effetto è stato positivo anche per la mobilità passiva: abbiamo bloccato l’aumento dell’extraregionale e ridotto l’intraregionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si pensi che solo grazie all’utilizzo della Pet abbiamo tagliato 1,5 milioni di mobilità passiva – si legge sul sito web ufficiale. Tutto ciò naturalmente ha causato un aumento dei costi, che ha riguardato, rispetto al 23, farmaci (circa 9 milioni), dispositivi (circa 4) e personale (circa 12, con 251 assunzioni, più l’applicazione del nuovo contratto)”. Determinante anche la necessità di dare seguito a una sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il pagamento dei buoni pasto al personale anche in arretrato (valore stimato 10,2 milioni). Il direttore generale ha affermato a chiare lettere che il piano non prevede penalizzazioni di alcun genere riguardo all’assistenza sanitaria e al personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anzi, è in previsione un incremento dei livelli di assistenza anche per le cosiddette attività “alto spendenti” cioè che effettuano attività più complesse e costose come emodinamica, radiologia interventistica, chirurgia robotica, gastroenterologia e medicina nucleare (in particolare ulteriore incremento delle Pet Ct). Il piano di razionalizzazione agisce in tre ambiti in particolare: farmaci e dispositivi per circa 2,6 milioni di euro puntando sull’appropriatezza prescrittiva e un uso efficiente del materiale, secondo analisi e indicazioni provenienti dai medici delle unità operative; un’accurata analisi del piano degli investimenti in attrezzature e lavori del 2024 per cui sono stati rinviati 5,4 milioni di acquisti al 2025, prevedendone comunque per 7,5 nel 2024; una revisione di contratti in essere per servizi non sanitari (2,2 milioni). In totale l’ammontare del piano porta a un risparmio di 12,3 milioni di euro – La perdita inizialmente presentava un tendenziale di 46 milioni, quindi il risultato stimato del piano di razionalizzazione è 32,8 milioni – aggiunge la nota pubblicata. Di fronte alle rassicurazioni della Asl sul mantenimento della qualità dell’assistenza, sulle azioni per abbattere le liste di attesa e la mobilità passiva, e sul fatto che continueranno gli investimenti sul personale, ritenuto basilare, i sindacati hanno mostrato apprezzamento per le scelte contenute nel piano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 6.9.2024

