Asl4, Prolasso del retto, Pietroletti collegato in mondovisione da Sant’Omero

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Lunedì prossimo alle ore 14 Renato Pietroletti, docente all’Università dell’Aquila e direttore dell’unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia Proctologica a direzione universitaria del presidio ospedaliero di Sant’Omero si collegherà in mondovisione per illustrare le innovative tecniche per intervenire sul prolasso del retto messe in atto al “Val Vibrata”. Pietroletti, chirurgo proctologo apprezzato a livello internazionale, parlerà ai colleghi italiani e stranieri all’interno della rubrica “A coffee with…” della web tv Aischannel.com. Saranno illustrate le tecniche eseguite all’ospedale di Sant’Omero dove negli ultimi 10 anni si sono svolti più di 80 interventi per curare questa patologia rara – si legge sul sito web ufficiale. Alcuni insieme alla Ginecologia del “Val Vibrata” su donne che hanno disturbi anche alla sfera urogenitale –

