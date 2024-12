Attesa fase di maltempo con forti venti, temperature in sensibile diminuzione, rovesci, possibili temporali e nevicate a quote collinari almeno fino alla giornata di Natale

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.uSITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di una perturbazione proveniente dal nord Europa, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica marittima, che in queste ultime ore ha raggiunto le nostre regioni settentrionali, favorendo la formazione di un minimo depressionario sull’Adriatico centro-settentrionale, in spostamento verso il basso Adriatico e verso il settore ionico a partire dalle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. Di conseguenza stanotte forti venti di Libeccio hanno interessato gran parte delle regioni centro-meridionali con un temporaneo aumento delle temperature sul versante adriatico, mentre nelle prossime ore lo spostamento del minimo depressionario verso le regioni centro-meridionali favorirà un deciso rinforzo dei venti di Maestrale e di Tramontana sulle Marche, sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia entro la giornata odierna – viene evidenziato sul sito web. I venti in rinforzo, con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, favoriranno anche un generale calo delle temperature su tutte le regioni, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali e, dopo i rovesci diffusi di stanotte con nevicate sulle zone interne della nostra regione e sul Molise, il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare ad iniziare dalle Marche con rovesci diffusi, anche di moderata intensità, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise nel corso della mattinata; attese nevicate sui rilievi appenninici ma con quota neve in calo intorno ai 300-500 metri, localmente anche a quote più basse sulle Marche e nel Teramano, tuttavia non si escludono rovesci di neve tonda (graupeln, gragnola) anche in pianura e lungo le coste – Il maltempo continuerà ad interessare le nostre regioni anche la Vigilia di Natale e a Natale con forti venti, rovesci, nevicate a quote collinari e mareggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi nel Chietino, nel Vastese in particolare, specie al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata è previsto un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano con venti di Maestrale e di Tramontana in rinforzo con possibili forti raffiche, localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone collinari e sul settore costiero; precipitazioni in intensificazione e in estensione verso il Pescarese, il Chietino, L’Aquilano, la Valle Peligna e verso l’Alto Sangro, con fenomeni più intensi sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, meno frequenti sulla Marsica – viene evidenziato sul sito web. Previste copiose nevicate sui rilievi appenninici con quota neve in calo dai 700-800 metri attesi in mattinata ai 300-500 metri nel corso della giornata, tuttavia non si escludono nevicate anche a quote più basse nel Teramano, localmente nel del Pescarese, specie in caso di forti precipitazioni – precisa la nota online. Le nevicate interesseranno anche l’Aquilano (probabile neve a L’Aquila dalle prossime ore), la Valle Peligna e l’Alto Sangro, fenomeni meno frequenti sulla Marsica rispetto alle restanti zone ma non mancheranno precipitazioni sparse, a prevalente carattere nevoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Piogge diffuse interesseranno le aree costiere ma con possibili rovesci di neve, specie a carattere granulare (graupeln, gragnola), in particolare durante i possibili temporali – Il maltempo proseguirà anche nella giornata della Vigilia di Natale e a Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In sensibile diminuzione, specie sul versante adriatico e sulle zone montuose – Venti: Moderati o forti dai quadranti occidentali al primo mattino, mentre nel corso della mattinata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando fino a burrasca forte, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nelle prossime ore con probabili mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org