Attesa fase di maltempo sulle nostre regioni centrali a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì: rischio elevato di nubifragi sul versante adriatico

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa del ritorno di un esteso nucleo di aria fredda che, nei giorni scorsi ha raggiunto l’Europa orientale e, nelle prossime ore, tenderà nuovamente ad interessare le nostre regioni favorendo un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali anche di forte intensità, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Il maltempo interesserà la Romagna, le Marche, la nostra regione e il Molise, tuttavia i fenomeni più intensi potrebbero manifestarsi sulle Marche e sulla nostra regione, in particolare nel Teramano, localmente nel Pescarese: rischio elevato di nubifragi nelle prossime ore, nel pomeriggio-sera e nella giornata di mercoledì, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo scorrimento di aria fredda in quota sulla nostra penisola e la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali, in spostamento verso il settore adriatico, potrà dar luogo alla formazione di estesi sistemi temporaleschi sull’Adriatico centro-settentrionale, in estensione verso le aree costiere delle nostre regioni – precisa il comunicato. L’instabilità continuerà a manifestarsi almeno fino alle prime ore della giornata di venerdì, mentre un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvolo o molto nuvoloso con precipitazioni a carattere sparso sul versante adriatico, in particolare sulle zone collinari e costiere, dove non si escludono manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, specie nel Teramano e nel Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possibili temporanee schiarite nel corso della mattinata, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità che riguarderà anche le zone interne della nostra regione, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata o forte intensità, che tenderanno a divenire più frequenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, dove non si escludono nubifragi – aggiunge la nota pubblicata. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in tarda serata-nottata, specie sulle zone interne, collinari e montuose, tuttavia non sono da escludere manifestazioni temporalesche sull’Adriatico centrale e, localmente, lungo le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nuovo peggioramento nella giornata di venerdì, specie dal pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali in rinforzo nel pomeriggio-sera, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

