Attesa intensa fase di maltempo al meridione e sulle isole maggiori ma annuvolamenti consistenti continueranno ad interessare anche le nostre regioni adriatiche

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dai vicini Balcani che, nella giornata di ieri, hanno raggiunto le regioni centro-settentrionali, la Sardegna e il Mediterraneo occidentale provocando la formazione e l’approfondimento di una vasta area depressionaria sulla Tunisia e sul Canale di Sicilia e, di conseguenza, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, assisteremo ad un’intensa fase di maltempo sulle nostre isole maggiori, in particolare sul settore orientale della Sardegna, della Sicilia e sulla Calabria ionica, dove sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da forti venti di Scirocco – recita il testo pubblicato online. Anche le nostre regioni centrali risentiranno, marginalmente, di deboli correnti sciroccali che favoriranno la formazione di annuvolamenti sull’Adriatico centro-meridionale, in risalita verso le aree costiere di Marche, Abruzzo e Molise, dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse – Nei prossimi giorni, inoltre, l’area depressionaria tenderà lentamente a spostarsi verso le regioni meridionali e verso il settore ionico, favorendo la risalita di corpi nuvolosi anche sulle nostre regioni centrali, specie nel fine settimana, con probabile ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Alla base dei dati attuali torneranno le piogge e le nevicate sui rilievi, specie tra sabato e domenica, con probabili nuovi rovesci anche nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alternanza di schiarite ed annuvolamenti lungo la fascia costiera e collinare, localmente anche nell’Aquilano e soprattutto sulla Marsica, mentre annuvolamenti consistenti si manifesteranno a ridosso dei rilievi appenninici e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono deboli precipitazioni nevose al disopra dei 600-700 metri – Annuvolamenti consistenti potrebbero localmente manifestarsi anche lungo la fascia costiera con possibili precipitazioni sparse, specie nella seconda metà della giornata – Poche novità nella giornata di venerdì, tuttavia è previsto un rinforzo dei venti meridionali sulle zone montuose della Marsica e dell’Alto Sangro – Temperature: In lieve graduale aumento ma con valori che si manterranno ancora lievemente al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Venti in rinforzo, da domani, sulle zone montuose della Marsica e dell’Alto SangroMare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org