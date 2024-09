Attese ancora condizioni di instabilità nelle prossime ore con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in temporaneo miglioramento da stasera-notte. Nuova perturbazione nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che provoca la formazione di corpi nuvolosi su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali dove, nelle prossime ore, sono attese ancora condizioni di instabilità con annuvolamenti, rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, più probabili sulle zone interne ed appenniniche, ma con possibili sconfinamenti verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera-notte, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nel fine settimana, preceduta da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che, tra domani e venerdì, favoriranno un deciso aumento delle temperature soprattutto al centro-sud e sul versante adriatico, grazie al rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico). A seguire, nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, la perturbazione porterà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale calo delle temperature anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, in sconfinamento verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Possibili temporali, localmente di moderata intensità sulla Marsica e sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio saranno possibili schiarite, anche ampie, specie nel Teramano, sull’Alto Aquilano, nel Pescarese in particolare, mentre annuvolamenti continueranno ad interessare le restanti zone – Nel pomeriggio, inoltre, saranno possibili nuovi addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, più probabili sulle zone interne ma con possibili sconfinamenti verso il settore orientale e costiero – Dalla serata-nottata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi – precisa la nota online. Da domani temperature in graduale aumento,Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, deboli orientali altrove – Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

