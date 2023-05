Attesi ancora annuvolamenti e rovesci per gran parte della giornata odierna, tuttavia è previsto un graduale miglioramento dalla serata e nel corso della giornata di giovedì

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata da una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le estreme regioni meridionali, dove è presente un minimo depressionario in graduale spostamento verso la Grecia – viene evidenziato sul sito web. Minimo depressionario che, tuttavia, nelle prossime ore, continuerà a favorire episodi di maltempo sul basso Adriatico e sul settore ionico, mentre annuvolamenti e rovesci interesseranno anche il medio-alto versante adriatico, in graduale miglioramento dal tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre l’instabilità si manifesterà anche sulle regioni tirreniche, soprattutto su Lazio e Campania, dove saranno possibili formazioni temporalesche che, dalle zone alto collinari e montuose tenderanno ad estendersi verso le aree costiere tirreniche nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla serata-nottata e nel corso della giornata di giovedì, a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento almeno fino alla giornata di domenica –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più probabili nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino e sulla Valle Peligna, soprattutto a ridosso dei rilievi e lungo le aree costiere, anche se annuvolamenti e occasionali precipitazioni potranno manifestarsi anche nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Nevicate sui rilievi al disopra dei 2000-2300 metri – precisa la nota online. Non si escludono manifestazioni temporalesche pomeridiane sulla Marsica, in miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera: il miglioramento proseguirà in nottata e nel corso della giornata di giovedì e si estenderà su gran parte del territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

